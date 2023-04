Ski areál Monínec plánuje uskladnit sníh přes celý rok. Jedinečný experiment má ušetřit až dva miliony

Nastupuji do moderní červené rolby. „Jdeme odhrnout tu hromadu ze stran, abychom to pak nahrnuli zase zpátky a měli jsme ji co největší. Také chceme co nejvíce sněhu na uskladnění,“ říká technik Jiří Jindrák. V ruce má tzv. joystick, kterým přitahuje předek a zvedá se zadek.

Hromada je vysoká 60x10 metrů a většinu z ní tvoří umělý sníh. Jaroslav Krejčí, spolumajitel areálu, popisuje, jak k nápadu došli. „Zkoušíme takovou možná bláznovinu. Uvidíme, jestli tento projekt, který se realizuje vesměs ve Skandinávii, nebo víceméně v Norsku, tak jestli vyjde,“ dodává.

„Člověk, se kterým spolupracujeme, dělal i olympiádu v Soči. Uvidíme, jestli z té hromady, kde jsme uskladnili někde kolem 10 000 kubíků sněhu, jestli nám těch 6 000 zůstane, abychom ten drahý sníh nemuseli znovu vyrábět,“ říká spolumajitel areálu.

Úspora peněz

Podle Krejčího je hlavním motivem úspora peněz. „Letos jsme kvůli energiím vyráběli sníh za moc velký peníze. Další důvod je pak to, že chceme nějakým způsobem šetřit přírodu,“ dodává.

Přes léto na plachtu bude svítit sluníčko, něco tedy odtaje. I tak ale bude úspora podle Krejčího v počátku kolem jedné a půl až dvou miliónů korun. „Jedná se o speciální plachtu, se kterou se přikrývají třeba i ledovce. Chceme ještě vyzkoušet jeden druh, abychom to mohli porovnat,“ říká spolumajitel areálu.

U velké hromady potkávám rodinu na výletě. O uskladnění si myslí, že je to dobrý nápad, pokud sníh vydrží. Jejich pětiletý syn ale dodává, že mu to připadá divné. Voda, která z hromady odtaje, steče do nádrže, která slouží k zasněžování.