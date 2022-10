Ski areál na Ještědu začal zasněžovat. Jinde se obávají, že vysoké ceny energií zkrátí sezonu

V areálu na Ještědu začali v pondělí zasněžovat umělým sněhem. Přestože se ceny energií stále zdražují a některé areály v jiných částech republiky uvedly, že se jim zasněžování nejspíš ani nevyplatí, Ski areál Ještěd ale časné zasněžování hájí jako „součást podnikání“. Praha 18:37 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé ski areály se rozhodly pro zvýšení jízdného | Foto: Marek Podhora | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Ve ski areálech hned po skončení letní sezóny začínají řešit situaci, která nastane s příchodem sezóny zimní. Zdražování energií se projeví právě i při umělém zasněžování sjezdovek. Vedení některých areálu zvažují zkrácení lyžařské sezóny, pokud nebude přijatelné počasí. Jinde zase počítají se zvýšením cen jízdného. Ski areál Ještěd už ale zasněžovat začal.

Vedení Ski areálu Ještěd v pondělí na sociálních sítích oznámilo, že již zahájili umělé zasněžování. „Jedná se o nezbytnou součást našeho podnikání, zasněžování je běžná věc týkající se příprav na zimní sezónu. Řada lidí nechce o lyžování přijít,“ uvádí vedení areálu v oficiálním vyjádření pro média. Na konkrétní dotazy serveru iROZHLAS.cz ředitel areálu Jakub Hanuš nereagoval.

Vedení dále dodává, že se snaží energetickou krizi řešit úsporami v jiných oblastech, například tedy vytápění prostor nebo svícení.

K rozhodnutí začít uměle zasněžovat v polovině října se lidé na sociálních sítích vyjadřují spíše negativně. Někteří z nich odkazují na doporučení vlády šetřit energiemi nebo také vysoké teploty, při kterých je umělé zasněžování energeticky náročnější.

Kratší sezona?

Vedení Ski areálu Červenohorské sedlo v Jeseníkách naopak zvažuje zkrácení lyžařské sezóny. „Posledních deset let jsme nemohli zahájit sezónu bez sněžných děl, což je pro nás momentálně ekonomicky nemožné,“ uvedl vedoucí areálu Martin Dubský.

„Jsme zvyklí zasněžovat už od prosince, k zastropování cen ale dojde až v lednu, což může ovlivnit délku sezóny. Budeme dosněžovat, pouze pokud budou přijatelné teploty. Je rozdíl, když dosněžujeme při −4 °C, nebo při −9 °C,“ dodal.

Ve Ski areálu Boží Dar v Krušných Horách nejspíš dojde kvůli vyšším cenám energií ke zvýšení cen jízdného. „Promítne se to do cen permanentek, konečnou cenu ale ještě zatím neznáme,“ řekla serveru iROZHLAS.cz jednatelka společnosti Blanka Nováková. Dále podotkla, že se může stát, že to ovlivní i délku lyžařské sezóny v areálu, například pokud přijde oteplení.

Zdražení permanentek plánuje i areál Ski Armáda Dolní Lomná v Beskydech. „Zatím počítáme se zdražením o patnáct procent. Cena se ale může ještě změnit, protože na tom stále pracujeme,“ prohlásil vedoucí areálu Lubor Pavlík. Podle něj zkrácení lyžařské sezóny v areálu zatím neplánují a počítají, že proběhne standardně jako v předchozích letech.