Skialpinisté na sjezdovkách ohrožují sebe i ostatní lyžaře. Areály v Libereckém kraji zpřísňují pravidla

Chodí na sjezdovkách v protisměru nebo kříží cestu rolbám. Vlekaři v poslední době zaznamenávají čím dál víc neukázněných skialpinistů. Skialpinismus je sport, díky kterému se lyžař dostane i na méně přístupná místa pomocí výstupových pásů.

Často ale chodí i tam, kde nemají. Například ve středisku v krkonošské Rokytnici nad Jizerou už mají na sjezdovku kvůli bezpečnosti omezený vstup.

„Je to taková další forma výletu, v zimě ve sněhu, kdy si to vlastně spojíte i s jízdou z kopce a je to moc fajn,“ popisuje Nela Flašinová, zkušená lyžařka, která vyzkoušela i skialpinismus v zahraničí.

„Když si můžu vybrat, tak si spíš vybírám turistické trasy. Ale dělám i to, že před prací ráno v šest vyjedu na Skalku (na Ještědu v Liberci, poz. red.), vyběhnu si na sjezdovku a pak ji sjedu, ale to je právě proto, že tam nejsou lidi,“ odpovídá na otázku, zda preferuje místa, kde nejsou lidé, nebo sjezdovky.

V době, kdy je sjezdovka ještě pro veřejnost zavřená, se na ní často pohybuje rolba zakotvená na kovovém laně, které může být pro lyžaře neviditelné a při nárazu velmi nebezpečné. „Když tady skilpinista pojede a pojede rychle, tak lano ho může v podstatě v té rychlosti jeho vlastní vahou rozpůlit,“ upozorňuje rolbař areálu v Rokytnici nad Jizerou Jan Senteš.

„Největší problém je v nočních hodinách, kdy projíždějící skialpinisté nejenže ničí práci rolbařů, ale jezdí mezi hydranty a sněžnými děly, kde jsou natažené hadice s tlakovou vodou a vysokým napětím,“ dodává.

Skialpinistovi, který jde za provozu proti proudu sjezdovky, hrozí také srážka s jiným lyžařem „Řada z těchto lidí je schopna odpočívat a zastavit za hranou, kam lyžař, který jede z vrchu, nemá možnost dohlédnout. Zároveň jsou skialpinisté schopni jít nahoru v hloučku, mít puštěné na volno psy, častokrát lidé stoupají a mají za sebou upevněný kočárek, jdou s dítětem uprostřed sjezdovky,“ přidává své zkušenosti ředitel střediska Rokytnice nad Jizerou Filip Braun.

Proto je v areálu Rokytnice vstup skialpinistů na sjezdové tratě zakázaný, stejně jako ve středisku na Tanvaldském Špičáku, v Hraběticích nebo v Bedřichově. Na Ještědu mají skialpinisté povoleno stoupat po okraji sjezdovky.