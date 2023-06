Hluk, doprava, emise. Lidé ze Smrkovic u Písku si stěžují na rozšiřování recyklační linky odpadu

170 obyvatel Smrkovic u Písku nesouhlasí s rozšířením části nedaleké skládky Vydlaby, kterou provozuje městská společnost Odpady Písek. Lidé se obávají, že se jim kvůli navýšení kapacity recyklační plochy ke zpracování stavebních a dřevěných odpadů sníží kvalita bydlení. Napsali proto připomínky k dokumentaci EIA, a tím proces pozastavili. Smrkovice 15:23 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třídění odpadu | Zdroj: Shutterstock

„Z dotřiďovací linky slyšíme neustále hluk, jak to tam hučí. Tak čekáme další rány, další prach, další hluk,“ svěřuje se se svými obavami obyvatelka Smrkovic Martina Poživilová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Smrkovicích u Písku, kde lidé odmítají rozšíření skládky, byla Jitka Cibulová Vokatá

Přidává se k ní Hana Abera, která v této písecké místní části také bydlí. „To nevíte, co tam vlastně jde do vzduchu. A rozhodně se nám tím rozšířením zhorší doprava,“ podotýká.

Podle dokumentace k záměru se může s navýšením kapacity recyklační plochy zvýšit počet jízd aut až o 45 denně. To ale písecký starosta Michal Čapek (ANO) odmítá.

„Že by se tam vozilo víc odpadu, to nepředpokládáme. Kde by se ten odpad bral? Ten už je tam navážen. A buď se dá do skládky bez dalšího využití, nebo se zrecykluje a využívá se opět pro potřeby skládky. Materiál se dál neprodává,“ přibližuje.

Opoziční zastupitel Jaroslav Krejča (Písek srdcem a rozumem) si ovšem myslí, že Smrkovice nejsou z pohledu dopravní infrastruktury připravené na další nárůst dopravy.

„Pakliže se nevyřeší obchvat Smrkovic pro nákladní a tranzitní dopravu, tak je nesmysl rozbíhat další projekty. Proč by Smrkovičtí na tom měli být biti a co z toho budou mít?“ říká.

Lepší recyklace než skládka?

Jednatel společnosti Odpady Písek Jakub Šimoník připouští zvýšení emisí v ovzduší kvůli rozšíření recyklační plochy. I to je přitom podle něj lepší než skládkování odpadu, který by se dal zrecyklovat.

„Emise přibydou na recyklační lince, ale ubydou ve stávající skládce. Nakládání na recyklační lince se samozřejmě navýší, ale na druhou stranu ubyde nakládání na skládku. Z hlediska ekologie je lepší varianta, když se odpad nemusí ukládat do země,“ dodává.

Společnost Odpady Písek musí teď dokumentaci k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) doplnit a potom ji znovu předložit na ministerstvo životního prostředí. Další připomínky veřejnosti můžou celý proces znovu prodloužit.