Chceme odklonit odpad ze skládek, stávají se z nich chemické reaktory, říká ministr Brabec

Češi produkují stále víc odpadu. Oproti době před deseti lety jsme toho loni do koše vyhodili skoro o desetinu víc, vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí Česka. Pomoct by měly nové zákony o nakládání s odpady, které v pondělí projedná vláda. Ministerstvo životního prostředí chce novelou podpořit třídění. Podle ministra Richarda Brabce z ANO hodlá odklonit odpady ze skládek, protože se z nich stávají chemické reaktory, řekl pro Radiožurnál. Praha 12:49 9. prosince 2019

Obce by měly podle návrhu platit víc za skládkování. V roce 2021 by měl poplatek za tunu místo současných 500 korun stoupnout na 800 korun. Do roku 2030 se má zvýšit na 1850 korun za tunu odpadků na skládce.

Daniel Šafář, ředitel neziskové společnosti Asekol, která se zabývá využitím odpadů, upozorňuje, že na skládkách skončí v Česku téměř padesát procent komunálního odpadu. A mezi nimi je podle něj i nebezpečný odpad.

„Postupem času se mohou dostat do půdy i vzduchu. Další věcí je, že skládky velmi často hoří. Údaje uvádějí, že u skládek máme zhruba 1,5 požáru denně. Tyto materiály pak dýcháme,“ upozornil Šafář.

Ekologové nesouhlasí s tím, že vládní návrh počítá s odložením konce skládkování z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030. Podle šéfa České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky by spíš pomohla třeba daňová úleva na výrobky z recyklovaných materiálů nebo nižší zdanění práce v recyklačním průmyslu.

Asociace odpadového hospodářství tvrdí, že chybí odbyt pro zrecyklovaný odpad. Dokážete ho zajistit?

Odbyt pro recyklovaný odpad je dnes problém celé Evropy. Česká republika patří mezi nejlépe třídící země Evropy, to se málo ví, jsme opravdu lídr ve třídění, patříme už několik let mezi tři nejlepší země v Evropě. Naši občané skvěle třídí především plasty, papír, sklo, kovy a další odpady. A recyklace je druhý krok. I tak patříme mezi státy lépe recyklující než průměr v Evropské unii, ale problém je dnes spíš z hlediska využitelnosti recyklátů.

A co s tím?

Z našich dotačních programů podporujeme recyklační technologie. Podporujeme další rozvoj třídění jako podklad pro recyklaci. Mluví se o tom, zda nedělat daňové výhody. Víme ale, že z okolních zemí se daňové výhody neosvědčily. Pro nás je jednoznačné odklonit odpady ze skládek, protože ze skládek se skutečně stávají chemické reaktory, které ohrožují naše životní prostředí. Jsme připraveni podporovat další recyklační technologie.

Promiňte, ale co tedy s tím zrecyklovaným odpadem? Jaké je pro něj využití?

Recyklovaný odpad je dnes využitelný v řadě případů. Například nejlépe je to vidět třeba u takzvaných transparentních petek neboli bezbarvých PET lahví, po kterých je velká poptávka. Používají se například na výrobu dalších nových PET lahví. To je dnes asi nejlépe fungující program. Problémem je ale ostatní odpadní plast, což se týká celé Evropy.

A zatím není řešení?

Je třeba vytvořit nějaké nové možnosti zpracování. Ale jak říkám, daňové úlevy v tom nepomohou. Může v tom pomoci jen věda a výzkum, které podporujeme. A podporujeme i společné evropské programy, protože na tom spolupracuje celá řada zemí. Další možností je třeba využívání odpadní drtě na různé povrchy sportovišť. Problém je spíše u některých speciálních plastů.

Nové zákony by tedy podle ministerstva měly vést k větší recyklaci odpadu. Nepřesune se ale jen ze skládek do spaloven?

Ne, určitě ne, protože odpadové zákony stanovují jasná procenta, co je možné nebo kolik je možné maximálně takzvaně energeticky využít. Dneska se hovoří o spalovnách, ale to je energetické využití odpadu. Chci zdůraznit jednu věc. Česká republika má jedno z nejnižších energetických využití odpadu v Evropě. A přitom různé organizace protestují proti energetickému využívání odpadu. Ale odpad je prostě zajímavý zdroj energie. Máme dnes zhruba 12 procent komunálních odpadů využíváno energeticky a průměr Evropské unie je dvojnásobný.

Ale my chceme především recyklovat. Máme recyklační cíle v evropské legislativě a máme je i zákonně, tedy 55 procent recyklace v roce 2025, 60 procent v roce 2030 a 65 procent v roce 2035. Očekáváme, že na skládkách by v roce 2030 mělo skončit maximálně deset procent odpadů, které nejsou využitelné. A zbytek by byl případně využit. Ale i tak se dostaneme maximálně na průměr Evropské unie. Takže určitě nehrozí, že by tady rostly spalovny jako houby po dešti.