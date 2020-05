Odpadový byznys na úkor obcí: exministr kultury Staněk chce odpustit skládkařům stamiliony

Domácnosti v karanténě nesmí třídit odpad. Ministerstvo chce chránit popeláře před nákazou Číst článek

Staněk chce změny začlenit do vládní novely odpadového zákona. Pokud by jeho březnový pozměňovací návrh prošel, tak by mimo jiné zpětně posvětil trik skládkařů, díky kterému uměle stlačovali ceny a navyšovali kapacity skládek.Pokuty od České inspekce životního prostředí a vysoké doplatky nárokované městy za tuto praxi nyní hrozí zejména odpadové společnosti AVE. Inspekce ji již několikrát pokutovala za to, že na své skládky zaváží i odpad, který ale oficiálně vykazuje jako konstrukční materiál. Obce za to zpětně požadují stovky milionů korun.„Společnost AVE vykazovala, že odpady v rámci skládkování využívala, nikoliv že by je odstraňovala. Takže vykazovali nesprávné nakládání s odpadem,“ popisuje prohřešky společnosti ředitel odboru technické ochrany inspekce Lukáš Kůs.Sama firma, ve které má menšinový podíl i miliardář Daniel Křetínský, jakékoliv pochybení odmítá. Jen v případě skládky v Čáslavi už ale středočeský krajský úřad AVE zatím nepravomocně vyměřil doplatek ve výši 128 milionů korun, a to pouze za rok 2018.Firma se proti tomu odvolala. Celkově Čáslav kvůli nesprávnému ukládání odpadů požaduje až 600 milionů korun. A další města jí chtějí s požadavky na zpětnou úhradu poplatků následovat. O další miliony se zpětně uchází Státní fond pro životní prostředí.