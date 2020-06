Ministerstvo životního prostředí stále nenašlo viníka, který do Dřínova přivezl 40 tun plastového odpadu

Ani po devíti měsících nikdo neuklidil přibližně 40 tun plastového odpadu, který do bývalé cihelny v Dřínově na Kroměřížsku přivezly kamiony zřejmě z Rakouska. Ministerstvo životního prostředí, které případ prošetřuje, konkrétního viníka dodnes nenašlo. Dřínov (Kroměřížsko) 14:51 11. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo v Dřínově uklidí 40 tun plastového odpadu - to není ani po devíti měsících jasné. (ilustrační foto) | Foto: Ben Kerckx | Zdroj: Pixabay

Petr Kolek bydlí v Dřínově přímo vedle cihelny, do níž někdo navezl tuny plastového odpadu. „Pokaždé, když sem přijede naše rodina, tak se všichni na to chodíme dívat a přemýšlíme, co se bude s odpadem dál dít,“ řekl Kolek. Podle jeho slov odpadky zapáchají a je doteď záhadou, co se s obsahem skládky stane.

Nezávislý starosta Dřínova Miroslav Štěpánek popsal, jak k navezení odpadků do cihelny došlo. „Kamiony přijely horní bránou, nacouvaly sem a odpadky prostě shodily. Můžeme být rádi, že tu máme „pouze 40 tun“, protože jsou v České republice obce, které mají ve svých katastrech až 2000 tun podobného odpadu,“ uvedl Štěpánek.

K incidentu došlo před devíti měsíci, ale případ se stále nijak nevyvinul. Podle Štěpánka o vyšetřování nemá obec žádné nové informace. „A už vůbec nevíme, kdy bude tento odpad z našeho katastrálního území odvezen, jestli k tomu vůbec dojde. Jsem toho názoru, že by likvidaci odpadu měl zaplatit ten, kdo ji způsobil,“ dodal Štěpánek.

Řidiči kamionu, kteří plasty do Dřínova přivezli, tvrdili, že odpad nakládali u třídicí linky u rakouských sousedů. Ministerstvo životního prostředí však zatím nezjistilo, jestli odpad pochází opravdu z Rakouska, přesto se podle svého mluvčího Ondřeje Charváta snaží přimět rakouskou stranu, aby za odpad převzala zodpovědnost.