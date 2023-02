Ústecký kraj žádá, aby stát odvezl nebezpečné styreny z tamní skládky. Předloni je tam našli inspektoři

Ústecký kraj nechce na skládce Celio na Mostecku žádné styreny. Bude proto po státu požadovat odstranění těchto nebezpečných látek. Na skládce je předloni našli pracovníci České inspekce životního prostředí předloni a policie v souvislosti s případem stíhá devět lidí a dvě právnické osoby. Krajský úřad přitom skládce vydal plán likvidace, která řeší trvalé uložený pevných styrenů. Mostecko 23:37 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Přistupují k tomu, že ten ztuhlý styren už podle názoru odborníků není nebezpečný a měl by tam zůstat. Nicméně občané ani my se nedomníváme, že bychom i ten ztuhlý styren měli za jakýchkoli podmínek mít na té skládce,“ komentoval ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) rozhodnutí krajských zastupitelů.

Podle usnesení požaduje vedení kraje po ministerstvu financí odstranění styrenů z Ústeckého kraje. Látky totiž pochází z likvidace staré ekologické zátěže v Nelahozevsi.

„Je to jak přání, tak politická proklamace. Skutečně nechceme mít na našem území tyto látky. Ministerstvo financí ať vyhodnotí tu zakázku jiným způsobem – ať to buď odvezou, odkud to přišlo, a sarkofágy dělají v Nelahozevsi, kde ten odpad byl. Nebo ať to odvezou kamkoliv jinam a tam to zlikvidují,“ doplnil Schiller.

Podobné usnesení přijali i zastupitelé Mostu. „Zastupitelstvo mě rovněž pověřilo, abych informoval ministerstvo financí o této skutečnosti,“ vysvětlil mostecký primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Litvínov si stěžuje

Ústecký krajský úřad přitom skládce na sklonku loňského roku schválil plán likvidace styrenů. Na skládce podle něj mohly zůstat tuhé látky.

Proti rozhodnutí kraje se odvolalo město Litvínov. Jak před časem uvedla tamní starostka Kamila Bláhová (ANO), město vůbec nebylo k projednání plánu likvidace styrenů přizváno.

„Namítáme tam, že jsme nebyli účastníky řízení, neboť se domníváme, že naše práva jsou výrazně dotčená,“ shrnula Bláhová.

Toto odvolání teď řeší ministerstvo životního prostředí. „Odvolání společně se spisovým materiálem jsme obdrželi 13. ledna 2023. Protože se jedná o právně složitý případ, očekáváme vydání rozhodnutí o odvolání počátkem března,“ dodala mluvčí resortu Lucie Ješátková.