Ďáblické skládce vyprší povolení. Odpůrci nemohou jásat, provozovatel chce její fungování prodloužit

Skládka je velká asi jako šest Václavských náměstí v Praze. Poslední auto nedaleko obce Zdiby sklopí materiál na Silvestra.

„Ten zápach, když je v uvozovkách správný vítr, tak to jde všechno na nás,“ říká obyvatel Zdib. Většině oslovených lidí skládka vadí a její konec vítají. Některé ale neobtěžuje. Podle nezávislé starostky Zdib Evy Slavíkové skládka vadí i vedení obce, a to především kvůli zápachu. „Vadí nám úlet odpadů, které jsme teď sbírali v rámci jednoho týdne a nasbírali jsme dva kontejnery,“ dodává Slavíková.

Firma chce vozit odpad na skládku dál, ne ale do šířky nebo do délky, ale do výšky na již zrekultivovaný kopec. Ten je zarostlý trávou a rostou na něm stromy. Šlo by o část skládky o ploše velké asi jako jedno Václavské náměstí.

„Dojde pouze ke skrytí travního porostu a drobných náletových křovin,“ říká provozní ředitel firmy FCC Václav Nikl. Od roku 1993, kdy se sem začaly odpadky vozit, se skládka hlavně tlakem materiálu snížila asi o tři metry, takže firma plánuje znovu odpad kupit právě o dva až tři metry. To všechno by podle Nikla bylo v souladu s platným stavebním povolením. „Do té výšky nejdeme tak zásadně, protože opravdu pohledově nezasahujeme do okolního prostředí,“ říká pro Radiožurnál.

Další postup společnosti

Společnost teď musí přepracovat vliv stavby na životní prostředí. Podle starostky Slavíkové musí řešit právě zápach nebo možné znečištění podzemních vod. „My s tou zátěží již nesouhlasíme. Nechceme, aby uzavřená, zrekultivovaná část, kde jsou i devatenáct let staré dřeviny, byla znovu otevřena, a to včetně pachových látek a odpojení studen skládkového plynu,“ říká Slavíková.

Mluvčí společnosti FCC Kristina Jakubcová říká, že od ledna začne firma připravovat rekultivaci skládky. „Dalších 30 let bude společnost FCC o skládku pečovat, tedy čerpat skládkový plyn, nakládat se skládkovými vodami, monitorovat a udržovat biologické rekultivace a tak dále,“ dodává.

Na skládku se v naprosté většině vozí odpad z Prahy, nejedná se ale o domovní odpad, ale o odpad z firem, například ze supermarketů nebo z hotelů.