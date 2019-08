Sklad na Černé cestě v Olomouci zasáhl požár, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Zlínský kraj zasáhla vydatná bouřka, voda zatopila i podzemní garáže obchodního centra

Voda ve Zlíně vnikla i do podzemních garáží nákupního centra v místní části Prštná, do zrekonstruovaného obchodního domu na náměstí Práce, do restaurace na ulici Zarámi či sklepů v několika ulicích.