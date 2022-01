Skláři ve Strání na Uherskohradišťsku přesunovali v šesti lidech tuny rozžhavených pánví

Výměna osmi pánví, ve kterých se taví sklovina pro výrobu skla a jsou rozžhavené na více než tisíc stupňů Celsia, trvala pracovníkům skláren celý den.

„Ta pánev má 500 kilo, ta deska má dalších 500 kilo, takže my v šesti lidech vezeme tunu. Všechno má 1200 stupňů,“ komentoval proces ředitel skláren Marek Mikláš.

„Je super to zažít. Je to hodně soustředění, ale tím, že jsme jako tým a Marek má jasné instrukce, tak to jde,“ dodal syn majitele sklárny Lubor Cerva mladší. Sklo se bude v nových pánvích poprvé tavit v pondělí.