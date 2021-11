Krach dodavatele energií Bohemia Energy znamenal i konec vyhlášené sklárny v Bělčicích na Strakonicku

Vyhlášená sklárna v Bělčicích na Strakonicku po osmnácti letech skončila. Důvodem byl krach Bohemia Energy, od které deset let odebírala energie. Čtyřnásobný nárůst ceny plynu byl pro majitele sklárny neúnosný. Na zkrachovalou energetickou společnost si ale nestěžuje. Strakonice 18:18 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majitel sklárny v Bělčicích na Strakonicku Václav Vlasák | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Ve vyhaslé peci je ještě zbytek modrého skla. „To byla poslední zakázka, kterou jsme dělali. Modré sklo určené pro poháry,“ vysvětluje majitel sklárny v Bělčicích Václav Vlasák.

Jeho výrobky putovaly nejen do celé České republiky, ale také do zahraničí. Přestože pověst sklárny byla velmi dobrá, konec byl nevyhnutelný. „Největší roli hrálo to zdražení energií po pádu Bohemia Energy. Bylo to těžké rozhodování. Čtyři dny, bezesné noci, ale nakonec jsme se rozhodli. Už je mi 62, ženě 60, to už taky moc nezvítězíme,“ říká Václav Vlasák.

Situaci těžce nesla i jeho manželka Věra. „Měli jsme hodně zákazníků, které jsme nechtěli zklamat. Teď ti obchodníci v podstatě nemají kde nakupovat, protože sklárny nejsou, nebo alespoň ne s tím sortimentem, který jsme dělali my. Opravdu jsme z toho byli strašně nešťastní a vystresovaní. To z nás spadlo asi po těch čtyřech dnech, kdy jsme si řekli, že to opravdu finančně neustojíme, že to nepůjde,“ popisuje.

Václav Vlasák odebíral energii od Bohemia Energy deset let a dalo by se říct, že nelituje. „Za těch deset let jsem opravdu ušetřil hodně peněz,“ vysvětluje.

Nabízená pomoc

Když se zákazníci dozvěděli, že sklárna končí, nabídli někteří Václavu Vlasákovi pomoc. „Například jeden slovenský podnikatel mi nabídl padesát tisíc euro, když sklárnu nezavřu. Nabídky byly nezištné a moc mě to potěšilo, ale už jsme se rozhodli a nedalo se to změnit. Stejně bychom museli zdražit zboží skoro na dvojnásobek,“ říká.

„Paradoxně jsme skončili v době, kdy jsme měli nejvíc zakázek v životě. Zase se ale říká, že v nejlepším se má končit, tak jsme skončili v nejlepším,“ komentuje Václav Vlasák.

„Budeme mít teď konečně čas na zahrádku, na houby a na vnoučata,“ dodává s úsměvem paní Věra.

Veškeré výrobky, které v dílně zůstaly, už jsou zamluvené. Václav Vlasák chce prodat i kompletní zařízení sklárny.