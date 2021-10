Čeští skláři vyrobili relikviář pro papeže Františka. Podobu ale zatím znají jen tvůrci a papežský nuncius

Návštěvníci mohli unikátní schránku zahlédnout při slavnostní bohoslužbě, kterou v Kunraticích sloužil papežský nuncius Charles Daniel Balvo. Účastníci ji mohli vidět na oltáři, ale skrytou pod závojem.

Před papežem relikviář mohl shlédnout jen papežský nuncius. „Ten relikviář je velmi zajímavý, velmi krásný. Jsem úplně překvapený,“ sděluje česky své dojmy Charles Daniel Balvo.

Zahalení relikviáře závojem vysvětluje David Sobotka, manažer sklárny Pačinek Glass: „V podstatě jde o to, aby ten celý dar jako první viděl Svatý otec, potažmo ho taky shlédneme my. Jakmile by se to ale dostalo do médií, na internetu a všude by létaly fotky daru, který má někdo dostat. Tak to je stejné, jako když vám někdo prozradí, co dostanete od Ježíška.“

„Ty tři kameje symbolizují Svatou trojici a také tři božské ctnosti, vůbec celá ta trojka jako liturgické číslo. Tady vepředu je 12 paprsků, jako 12 izraelských kmenů nebo 12 apoštolů. Ze zadní strany je paprsků 7, jako 7 darů Ducha svatého a také, že sedmý den Bůh odpočíval,“ říká o symbolice relikviáře farář Rudolf Repka.

Pracná výroba

Schránka má podobu monstrance, která ve svém středu nese drobnou kůstku světice jakoby zatavenou v křišťálu. Žár roztaveného skla by ale nevydržela a pro její uložení tedy byla zvolena studená technika – lepení skla.

Skláři na díle pracovali zhruba dva týdny. Stejně dlouho pak pracoval na kamenech umístěných na noze, která relikviář nese, uznávaný rytec skla Arno Čančík.

„Bez lupy se to nedá dělat. Ten panáček, který tam je, je asi 4 milimetry vysoký a musí se tam vystihnout jeho výraz,“ vysvětluje Čančík.

Desátého listopadu by se tvůrci měli účastnit ve Vatikánu takzvané generální audience. O den později relikviář papeži předají čeští biskupové.