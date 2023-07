‚Máme stromy, ale ne meruňky.‘ Úroda je letos pětinová a nedařilo se ani ovocnářům v zahraničí

„Máme stromy, ale meruňky na nich bohužel nemáme. Na tom všem jsme dohromady sklidili asi 20 kilogramů. Standardně bychom trhali něco kolo 25 tun,“ popisuje ovocnář Petr Kareš z Ostroměře na Jičínsku. S 20 sklizenými kilogramy poptávku svých stálých zákazníků po českých meruňkách uspokojit ani zdaleka nedokázal.

Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka nejde o ojedinělý případ, jak ukazují statistiky ze skončené sklizně meruněk.

„Byla velmi krátká a hlavně velmi nízká. Odhadujeme, že jsme sklidili zhruba pětinu běžné úrody. Když to dáme do nějakých čísel, tak to může být asi 400 tun meruněk. Ty jsou v podstatě nedostatkovým zbožím,“ říká.

Proto jsou dnes ceny meruněk Martina Ludvíka výrazně vyšší než v minulých letech. Problémy s úrodou totiž nejsou jen v Česku.

„Horší úroda byla ještě v hlavních producentských zemích Evropy, tedy ve Španělsku a v Itálii. Úplně tedy neplatí to, že když nevyprodukujeme, tak si snadno dovezeme. Nedostatek meruněk je na celém evropském trhu,“ upozorňuje předseda ovocnářů.

„A spotřebitelé to tedy pocítili i v obchodních řetězcích, kde ceny meruněk také významně narostly,“ říká Martin Ludvík.

Nedařilo se ani jablkům

Dobře na tom nejsou ani některé další druhy ovoce. „Jablka letošní rok prakticky vynechala, stromy ani moc nekvetly. A ten zbytek trošku opadává,“ říká ovocnář Kareš.

Jablkům totiž Klíčové budou srážky v dalších týdnech, vyhlíží šéf ovocnářů Ludvík. „Bohužel, ve většině oblastí je sucho. Pouze sem tam se objeví nějaký přívalový déšť, ale plošně můžeme říct, že srážky chybí všude. Ale může se to změnit, jablka mají ještě šanci dorůst.“

Přesto se zdá, že některým druhům ovoce by se dařit mohlo. „Švestky se ukazují, že budou dobré, ale jen některé odrůdy, hlavně ty pozdější. A hrušky se tváří, že budou,“ očekává Kareš.

Podzimní ceny ovoce by se podle ovocnářů neměly nijak zásadně lišit od cen loňských, výrazné zdražení se v případě běžné sklizně čekat nedá.