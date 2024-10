Skloubit Senát s krajem jde lépe než Sněmovnu s krajem, říká Mračková Vildumetzová

Hnutí ANO zvítězilo v nedávných krajských volbách v Karlovarském kraji a může v něm vládnout bez koaličního partnera. Nová hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) bude zároveň senátorkou a stínovou ministryní vnitra. „V tuto chvíli je to pro mě obrovská zodpovědnost, abych voliče nezklamala,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu nastupující hejtmanka pro Karlovarský kraj a zvolená senátorka za Sokolovsko. Dvacet minut Radiožurnálu Karlovy Vary 0:10 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO. Jana Mračková Vildumetzová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO získalo v Karlovarském kraji většinu mandátů, konkrétně 28 z 40. Minulý týden jste oznámili, že chcete vládnout sami a že na hejtmanku budete navržena vy. Proč jste se rozhodli, že nebudete vládnout v koalici?

Dostali jsme silný mandát od voličů, té důvěry si nesmírně vážíme. Myslím, že je vždy slušností se sejít se všemi subjekty, které si voliči zvolili, zde jde o čtyři. Tři subjekty se s námi sešli, shodli jsme se na dalším směřováním v rámci našeho kraje.

STAN se s námi jako vítězi odmítl setkat, i když jsme získali 44 procent. Takto by se k věcem určitě nemělo přistupovat. Sice jsme se rozhodli, že půjdeme sami, protože máme 28 zastupitelů ze 45, ale subjekty, které s námi chtějí spolupracovat, aby se náš kraj někam posouval, chceme zapojit jako předsedy výborů a komisí. Myslím si, že spolupráce je klíčová k tomu, aby se nám podařilo některé věci pro kraj prosadit.

Debatovali jste v hnutí ANO nad tím, jak postupovat při vyjednávání v krajských volbách? Strategie vašich kolegů byla různá, v Ústeckém kraji se hnutí ANO domluvilo s ODS, v Plzeňském a Zlínském kraji s hnutím STAN, na Vysočině, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji s hnutím SPD, Trikolorou a PRO. Koordinovali jste váš postup?

Když jsme zahajovali naši senátní a krajskou kampaň, tak se pan předseda jasně vyjadřoval, že se to bude vždy konzultovat s vedením hnutí. Já jsem například po schůzkách také konzultovala naše rozhodnutí.

Musím říct, že na všech stranách, se kterými jsme se setkali, bylo vidět, že jdeme stejným směrem. Chceme prosazovat náš kraj, protože opravu potřebuje nejvíce pomoci. Obracela se na mě ale i spousta voličů, kteří říkali: dostali jste silný mandát a obrovskou důvěru, vládněte sami. Takto jsme se rozhodli, já jsem to vedení sdělila, bylo to podpořeno a oznámili jsme to.

Dnes už jsem měla s jedním subjektem schůzku, kde jsme mluvili o konkrétním zapojení, ve vedení kterých výborů by jednotliví zastupitelé pracovali, protože chceme přijít s nějakou inovací.

Musím totiž říct, že předešlé vedení kraje bylo dvanáctikoaliční. Bylo tam mnoho uvolněných zastupitelů. Uvolněný zastupitel se pro mě rovná trafice, protože jsme malý kraj a nemáme tolik finančních prostředků. Proto u nás nebude existovat, aby byl nějaký uvolněný, placený zastupitel.

Ani šéf kontrolního výboru?

Ne, to u nás nikdy neexistovalo a existovat nebude. U nás to bude neuvolněná funkce. To znamená, že to bude dělat běžný zastupitel, jako tomu bylo vždy. Musíte šetřit finanční prostředky. Podle zákona máte devět uvolněných členů rady a to budeme dodržovat.

Bylo u nás mnoho členů ve výborech a komisích, tam se také budeme snažit šetřit. Budeme mít více výborů, protože ty spadají pod zastupitelstvo, ale méně komisí. V minulém funkčním období bylo skoro 250 členů ve výborech a komisích. To je obrovské číslo a myslím si, že ani výstupy tomu neodpovídaly.

‚Obrovská zodpovědnost‘

Karlovarský kraj má jako jeden ze tří krajů z Česka dostat peníze z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Budete se na to jako hejtmanka zaměřovat? Máte pocit, že je všechno nastavené tak, jak si představujete?

Není to nastavené v žádném případě dobře, kritizovala jsem to. Karlovarský kraj dostal z toho objemu 42 miliard, tedy nejméně finančních prostředků. Nelíbilo se mi, jak vedení kraje vybíralo projekty, podle mě je vybíralo netransparentně.

Nemyslím si, že jsou to smysluplné projekty, které by kraji pomohly. Především potřebujeme produktivní investice, aby lidé našli dobře placenou a kvalifikovanou práci, až se u nás přestane těžit uhlí. Zakládat agentury nebo dělat nové kanceláře není směr, kterým bychom měli jít.

V současné chvíli se budeme muset zamyslet, jestli některé strategické projekty realizovat. Budou mít velký finanční dopad na Karlovarský kraj. Máte tam až deset let udržitelnost a pokud nesplníte některé ukazatele, hrozí vám, že budete muset nejen vracet dotaci, ale kolikrát je tam ještě stoprocentní penále.

Na sociálních sítích jste krátce před volbami sdílela analýzu serveru iROZHLAS.cz o tom, jak fungoval Senát v minulém volebním období. Dopsala jste k tomu, že někteří senátoři se v práci nepřetrhnou a že to chcete změnit. Jde to dohromady s tím, že chcete být zároveň senátorka a hejtmanka a k tomu jste stínová ministryně vnitra?

Kandidovala jsem souběžně jako lídr do kraje. Kandidovala jsem do Senátu, kam bylo šest kandidátů.

Vůbec jsem nečekala, že dostanu takovou důvěru a projdu prakticky v prvním kole. Měla jsem z toho ohromnou radost a mám ji doteď. Zároveň jsem dostala nejvíce preferenčních hlasů jako lídr v krajských volbách, takže lidé věděli, že kandiduji jak do Senátu, tak do kraje.

V tuto chvíli je to pro mě obrovská zodpovědnost, abych dané voliče nezklamala. Říká se to málo, ale hnutí ANO i moje osoba v roce 2019 prosadila v Poslanecké sněmovně zákon o kumulaci odměn, za který mě nemá Senátorů rádo.

Je ale reálné naplno zvládat všechny tyto funkce?

Skloubit Senát s krajem jde lépe než Sněmovnu s krajem.

Jak si noví senátoři zvolení za ANO představují své působení v horní parlamentní komoře? Co udělá nové vedení Karlovarského kraje pro to, aby se v mnoha směrech zanedbaný region postavil na nohy? A jak vnímá Jana Mračková Vildumetzová to, že ve vládě zasedne Petr Kulhánek?