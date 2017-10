'Škoda 400 milionů, tisíce okradených'. Policie podezírá známého tanečníka, že řídí pyramidovou hru

Déle než rok policie v tichosti vyšetřuje aktivity společností Saving Funds Limited a Salia Group.

Podezírají je, že 3500 lidí a 160 firem připravily o stamiliony korun.

Firmy slibovaly vysoké zhodnocení vkladů, jak ale vyplývá z usnesení Okresního soudu ve Zlíně, k tomu nedocházelo.

Dokument doslova uvádí, že činnost Saving Funds Limited vykazuje znaky letadla či pyramidové hry.

Hlavním podezřelým je podle usnesení známý tanečník Michal Kostovčík. Policie však dosud nikoho neobvinila.



Brno 6:00 9. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kostovčík je známým českým tanečníkem. Řídí však také společnost Salia Group, kterou policie podezírá z okradení nejméně 3500 lidí. | Foto: RADEK MIČA / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

"Na úplném začátku jsem si zjišťovala informace, jestli to není letadlo a podobně. Ale ono to nemělo znaky letadla, úrok byl v mezích, nebylo tam žádné zázračné úročení. Trochu divné mi bylo, že oni dost brutálně sháněli další klienty," svěřila se serveru iROZHLAS.cz Lenka J. Celé jméno uvést nechce, bojí se o svoje peníze, které Savings Funds Limited a Salii Group poslala s vidinou výdělku. Server iROZHLAS.cz ale její totožnost zná.



U Salia Group nejdříve koupila tři akcie, jednu za 1100 euro (asi 30 tisíc korun). "Dvakrát jsem zkusila vybrat úrok, bylo to absolutně bez problémů, takže jsem si po pěti letech přikoupila další čtyři akcie. U Saving Funds jsem si založila bonusový účet na 5 let, kde byl vklad 100 tisíc korun," popisuje žena.

Potíže začaly před rokem

Studená sprcha přišla zhruba před rokem, když se o společnost Saving Funds začala zajímat policie. Její bankovnictví bylo ze dne na den nedostupné. "Nefungoval sběrný účet, nešlo posílat ani vybírat," vzpomíná.



O Saving Funds Limited se v té době policie zajímala už několik měsíců. A zjistila, že kromě Lenky J. o peníze mohly přijít tisíce lidí. "Ve věci je doposud poškozených celkem 161 společností a 3 466 fyzických osob a živnostníků, přičemž uvedený výčet nemusí být konečný," popisuje dosavadní zjištění kriminalistů usnesení Okresního soudu ve Zlíně, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.



Soud letos 17. července rozhodl, že si potenciální okradení musí vybrat svého zmocněnce. Komunikovat s tak vysokým počtem poškozených by totiž vyšetřování neúnosně brzdilo.



Suma, o kterou obě společnosti měly své klienty připravit, je ohromující. Podle dosavadních zjištění detektivů jde v případu o stamiliony. Analýze podrobili finanční toky na dvou účtech Saving Funds. Jen za období, které sledovali, na ně z osobních a firemních kont přiteklo více než 600 milionů korun. Většina z nich však putovala na další konta. Slibované zhodnocování žádné, je přesvědčena policie.

„Činnost Saving Funds vykazuje všechny znaky podvodného jednání ve formě takzvané pyramidové hry či letadla“ Okresní soud ve Zlíně

Chybí 400 milionů

"Výdaje obou účtů vykazují stejné znaky, tedy odesílání plateb ve prospěch většího počtu účtů s názvy jak fyzických, tak i podnikatelských subjektů, aniž by vklady dle původního příslibu jakkoliv zhodnocovali, ale také transakce spojené s krytím úhrad osobních potřeb disponujících osob v objemu převyšujícím částku 73 milionů korun," zjistili kriminalisté.

Z původních 600 milionů našli na obou kontech loni v květnu 217 milionů korun, škoda se tak podle policistů prozatím šplhá až ke 400 milionům korun. Konta tak policisté obstavili.

A po více než ročním vyšetřování činnosti Saving Funds Limited a Salia Group dospěli k jednoznačnému závěru: jimi nabízené finanční produkty jsou bezcenné. "Činnost Saving Funds vykazuje všechny znaky podvodného jednání ve formě takzvané pyramidové hry či letadla," stojí v usnesení zlínského soudu, jenž dosavadní zjištění policie shrnuje.

Pyramidové schéma naznačuje i svědectví dalšího investora, který ho poskytl pod podmínkou naprosté anonymity. Server iROZHLAS.cz však jeho identitu zná. Nové klienty do Saving Funds a Salia Group přivádí takzvaní sponzoři, často z řad příbuzných a přátel. Jen sponzoři podle něj mohou nové členy registrovat a jen s nimi je pak možné řešit transakce a jen oni zodpovídají případné dotazy.

Webové stránky firmy Saving Funds | Zdroj: Printscreen

"Přijde za vámi dlouholetý známý a řekne vám, že má naprosto geniální záležitost, která mu už roky vydělává. A mému sponzorovi to již skutečně dlouho vydělávalo, proto jsem mu uvěřil. Jsou lidé, kteří tomu věřili tak, že tam vložili veškeré svoje úspory," líčí. Nikdo podle něj díky systému sponzorů s jistotou netuší, kdo za společnostmi ve skutečnosti stojí.

Vlastník neznámý

A nelze to zjistit ani z veřejných zdrojů. Saving Funds Limited oficiálně sídlí ve městě Nelson na Novém Zélandu. Svoje služby doteď nabízí přes webové stránky. Uvedené telefonní číslo je však odpojeno a na zaslaný e-mail nikdo neodepisuje. Salia Group sídlí společně s dalšími třemi desítkami firem na adrese v centru Prahy. Podle obchodního rejstříku je však jejím jediným akcionářem společnost Salia Group Limited se sídlem v Hong Kongu.



Firmu podle obchodního rejstříku řídí Michal Kostovčík, který se spíše než investicemi dosud proslavil tancem, vystupoval například v pořadu StarDance. Právě on se tak v případu stamilionového letadla prozatím jediný dostal do hledáčku kriminalistů. "V průběhu vyšetřování byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplývá, že podezřelým ze shora uvedené trestné činnosti je Michal Kostovčík," uvádí na druhé straně usnesení Okresního soudu ve Zlíně. Obvinění si však dosud Kostovčík nevyslechl.

Michal Kostovčík vystupoval po boku zpěvačky Ivy Frühlingové v pořadu Stardance. | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kostovčík: Nejde o žádné letadlo

Serveru iROZHLAS.cz napsal, že Saving Funds Limited ani Salia Group žádnými letadly ani pyramidovými hrami nejsou, sám do nich podle svých slov investoval vysoké částky. Firmy podle něj zásah policie paralyzoval.

"Jediný problém spatřuji v blokaci účtů státem, kdy tato blokace jednak znemožňuje výplatu klientům a rovněž dle mých informací zmařila některé z investic, přičemž společnost Savings Funds vyplácela všem svým klientů, částky na účtech klientů až do okamžiku blokace. Teprve po zásahu státu došlo k zastavení výplat klientům," uvedl Kostovčík.

Tanečník také tvrdí, že neví, kdo je jediným akcionářem společnosti, kterou oficiálně vede. (Celý rozhovor s Kostovčíkem server iROZHLAS.cz publikuje během pondělí)

Policie: Bez komentáře

Národní centrála proti organizovanému zločinu, jejíž brněnská expozitura případ vyšetřuje, komentář odmítla. "K této věci opravdu nebudeme nic sdělovat," odmítl dotaz mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. A mlčí i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které na vyšetřování dohlíží. "Já nemohu ani potvrdit, že tu kauzu děláme ani k ní nemohu poskytnout žádné informace," reagoval jeho ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda.

Jedna instituce přitom na podezření kolem Saving Funds Limited upozorňovala hned dvakrát. V obou případech zdvihla varovný prst Česká národní banka, poprvé v roce 2013. Letos varovala podruhé. "Činnost společností Savings Funds a Salia Group vykazuje znaky neoprávněného přijímání vkladů od veřejnosti, neoprávněného poskytování platebních služeb a neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti," stojí v tiskové zprávě ze 17. března 2017.

Webové stránky společnosti Salia Group | Zdroj: Printscreen

Analytik: Varování ČNB stačí

A podle investičního analytika společnosti Partners Aleše Tůmy už jen to má odradit od jakýchkoliv investic. "Upozornění na webu České národní banky visí od roku 2013 a Google ho zobrazuje hned mezi prvními výsledky. To by samo o sobě mělo stačit. Kromě toho samozřejmě firma plnila i další znaky podvodu, počínaje naprostou absencí informací o tom, co vlastně s penězi dělá," upozorňuje Tůma.

Na druhou stranu připouští, že Savings Funds nenabízela nerealistické výnosy. "Nižší z nabízených sazeb byla srovnatelné se sice rizikovými, ale ještě legálními dluhopisy začínajících firem, které se v dnešní době objevují běžně," dodal Tůma.

Server iROZHLAS.cz letos informoval také o případu finanční skupiny WSM, která prodává drobným investorům roboty obchodující na měnových trzích. Podezírají ji z okradení desítek tisíc klientů, škoda se podle kriminalistů šplhá k miliardě. (DETAILY ZDE)