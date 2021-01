Škoda Auto a další firmy vyhlížejí vakcíny. ,Přednostně je mít nikdo nemůže,’ říká Havlíček

Automobilka Škoda Auto chystá očkovací centra a ráda by nabídla vakcíny svým zaměstnancům. Podobně se k očkování proti koronaviru staví i další firmy. Problém je v tom, že nemají vakcíny. A v dohledné době se k nim pravděpodobně nedostanou. Ministerstvo průmyslu a obchodu jim podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nemůže vyjít vstříc. „Vše jde přes Evropskou unii, následně je to centrálně distribuováno,“ řekl šéf resortu serveru iROZHLAS.cz. Praha 6:00 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Firmy tuší, že očkování je řešením problémů, které je kvůli epidemii nemoci covid-19 sužují.

„Některé z nich, jež si to mohou dovolit, nechtějí čekat pouze na stát a jsou připravené sobě a svým zaměstnancům pomoci samy, bude-li to možné,“ řekl v rozhovoru pro server Seznam Zprávy Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Na cestu z krize už se chystají třeba v Mladé Boleslavi. Injekci s účinnou látkou by mohli firemní lékaři ve Škodě Auto píchnout hned 1200 zaměstnancům denně. Společnost si i vypracovala interní průzkum, podle kterého by se nechala naočkovat více než polovina pracovníků v Mladé Boleslavi, Kvasinkách a Vrchlabí.

„V našich třech českých závodech připravujeme 15 stacionárních očkovacích center a k tomu tři mobilní, která bude možné přemístit a ihned využít dle aktuální potřeby,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí Škody Tomáš Kotera.

Vakcíny? V nedohlednu

Jenže automobilka musí vyřešit ještě zásadní problém – že jí chybí vakcíny. A zatím to nevypadá, že by se k nim v nejbližší době dostala. Bez výjimek.

„Vakcíny nikdo nemůže mít přednostně, vše jde přes Evropskou unii, následně je to centrálně distribuováno,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Podle vládní očkovací strategie by se přitom měli běžní zaměstnanci k vakcínám dostat až ve druhé očkovací fázi, tedy někdy v červenci.

Firmy by přitom vakcíny klidně nakupovaly „po vlastní ose“. Ani to ovšem podle ministra Havlíčka zatím není možné. K vakcínám by se totiž vůbec nedostaly, což redakci potvrdila také mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

„Za předpokladu, že půjde o vakcínu schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, respektive Evropskou komisí, legislativně očkování přímo ve firmách v rozporu nebude. Nicméně není nám jasné, jakým způsobem by firma nyní získala přístup k vakcíně,“ odpověděla Peterová na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Také Kotera přiznal, že se automobilce zatím v souvislosti s očkováním nepodařilo zjistit nic nového. „Aktuálně v tom není žádný posun,“ řekl redakci.

Firmy: Očkovat bychom zvládli

Škoda není jediná firma, která by případně mohla začít s očkováním přímo ve svých závodech. Ze dne na den by očkovací centra zvládla postavit například těžební společnost OKD. Tu koronavirus na jaře těžce zasáhl a na několik týdnů musela přerušit těžbu. Obnovila ji až v srpnu.

„V tuto chvíli není dostatek vakcín. Ve chvíli, kdy by se situace změnila, bychom vlastními silami očkovat zvládli. Jedeme preventivně ve čtrnáctidenních cyklech testování, což máme dobře logisticky zvládnuté a mohli bychom se klidně přeorientovat na očkování. Máme za sebou 46 tisíc testů, denně testujeme stovky lidí,“ popsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí firmy Naďa Chattová.

Sama by se k očkování postavila také tuzemská filiálka korejské automobilky Hyundai. „Kdyby to bylo možné, tak bychom to rádi zavedli. Při zjišťování jsme vždy ztroskotali na tom, že nevidíme možnost, jak bychom se jako firma k očkování mohli dostat. V momentě, kdy to půjde, bychom určitě rádi šli touto cestou,“ řekl mluvčí firmy Petr Michník.