Škody na vinohradech přesáhly podle svazu dvě miliardy korun. V Čechách dosahují 95 procent

Škody na vinicích v Česku po vlně dubnových mrazů jsou vyšší než dvě miliardy korun. V Čechách, kde jsou čtyři procenta registrovaných vinic v Česku, dosahují škody 95 procent, na Moravě bude výnos nižší nejméně o 23 procent. Škody se mohou vyšplhat až na 25 procent. Svaz vinařů, který je největším oborovým svazem, to zjistil v průzkumu mezi svými členy. Prezident Svazu vinařů Martin Chlad to v pátek oznámil na tiskové konferenci. Brno 12:13 26. 4. 2024 (Aktualizováno: 12:43 26. 4. 2024)

Vinaři žádají aktivnější přístup ministerstva zemědělství k řešení jejich problémů a také zastavení diskuse o zavedení spotřební daně na tiché víno. Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) pozvali vinaři na veřejnou diskusi, která se uskuteční začátkem května ve Velkých Bílovicích za účasti stovky vinařů. Chtějí ho seznámit se svými očekáváními. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

„Pro naše odvětví je to další rána v krátkém sledu, proto jsme vyzvali ministra zemědělství, aby se zasadil o zastavení debat k zavedení spotřební daně na tichá vína. To by pro nás v tuto chvíli byla cílená likvidace,“ uvedl Chlad.

Doplnil, že dopady mrazů na celý obor jsou fatální, dojde ke snížení objemu domácí suroviny a zcela situace ovlivní cenu hroznů letošního ročníku.

Spolu s Chladem vystoupili i zástupci všech vinařských podoblastí. Upozornili, že škody z pátečního rána ještě nejsou definitivně sečteny a pravděpodobně ještě porostou. „Pravděpodobně u nás škody přesáhnou 30 procent, přestože jsme se snažili naše vinice ochránit,“ uvedl za Velkopavlovickou podoblast Jiří Maděřič.

Zástupkyně oblasti Čechy Jana Líbalová uvedla, že místy jsou škody na révě stoprocentní. „Nyní půjde o zachování vinic a vinařských podniků jako takových,“ řekla Líbalová.

Podle Chlada bylo problémem zejména rychlé vystřídání teplot, kdy nejprve stouply přes 20 stupňů Celsia a pak přišly mrazy. „Je dobře vidět, jak křehký náš obor je,“ dodal Chlad.

Poslední kapkou by podle vinařů bylo zavedení spotřební daně na tiché víno. Vinaři upozorňují, že by Česko bylo jedinou zemí, která takovou daň má, což by výrazně snížilo konkurenceschopnost.