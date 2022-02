Děti vozí do školy dobrovolní hasiči. V Drahanovicích na Olomoucku uzavřeli most

Místo autobusu teď vozí děti z okolí Drahanovic na Olomoucku do školy a zpět dobrovolní hasiči. Obec tím vyřešila problém s uzavírkou mostu, který budou silničáři kvůli havarijnímu stavu opravovat až do května. Autobus se ke škole nedostane, hasiči ale mají povoleno jezdit zkratkou kolem sportovního hřiště. Drahanovice 9:24 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo autobusu teď vozí děti z okolí Drahanovic na Olomoucku do školy a zpět dobrovolní hasiči | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Navrátil, nezávislý místostarosta Drahanovic na Olomoucku a dobrovolný hasič, zastavuje ve Lhotě Pod Kosířem.

Do červené hasičské dodávky nastupuje třeťačka Anička a páťák Patrik. Společně jedeme do školy v Drahanovicích. Svézt se každé ráno hasičským autem je podle nich super.

Řidič Navrátil se řídí přesným rozpisem, který leží vytištěný vedle něj na sedadle. Děti vozí ráno i odpoledne. „Mám rozpis od paní ředitelky.“

Na papíru stojí: Anička a Patrik 12.05. U dalších dnů jsou pak napsané jiné časy. „Je to čas, kdy končí ve škole. Společně se potom jede domů,“ vysvětluje Navrátil.

Hasiči nahrazují dětem cestu autobusem, pravidelná linka totiž kvůli opravám mostu v Drahanovicích až do května nepojede. Komplikace v dopravě přináší i další stavby v okolí.

Jen přes kopec se obec Pěnčín pustila do stavby kanalizace. A to podle nezávislého starosty Ladislava Popeláře znamená úplnou uzavírku: „Uzavírka v obci Pěnčín potrvá do 15. června.“

A opravuje se i jinde. Částečná uzavírka kvůli stavbě kanalizace omezuje od tohoto týdne dopravu v Nové Hradečné na Olomoucku. Do oprav silnice ve frekventované Vrahovické ulici se v pondělí pustili dělníci i v Prostějově.