Až 22 tisíc nových míst do devíti let. Chybí základní školy i gymnázia hlavně v okolí Prahy

Ministerstvo školství plánuje výstavbu nových škol. V těch základních tak má do roku 2031 přibýt až 22 tisíc míst. Záměr oznámil ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Kromě toho bude muset resort řešit také akutní nedostatek míst ve středních školách a gymnáziích. Problematika kapacit škol podle analytika společnosti Eduin Jana Zemana spadá spíše do kompetence zřizovatelů, tedy obcí a měst. Situace je aktuálně nejhorší v Praze a okolí. Ve školním roce 2011/2012 se v pražských školách učilo 76 189 dětí, ve školním roce 2021/2022 to bylo už 112 089 žáků

Kvůli silným ročníkům přestávají kapacity základních škol stačit zejména v Praze a okolí, ale také například v Brně, Plzni nebo v Mladé Boleslavi. Právě tam by se tedy měly buď budovat nové školy, nebo by se ty stávající měly rozšiřovat.

„Teď budeme stavět prvních šest škol s kapacitou čtyři tisíce, pak bude kolová výzva, která to rozšíří na deset tisíc míst, pak v té další fázi, zhruba od roku 2026 nebo 2027, se budou dostavovat další školy,“ popsal ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Ministerstvo školství vypsalo na tyto projekty dva dotační programy. Prstenec I na podporu výstavby základních škol v takzvaném prstenci kolem Prahy schválila už vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD v listopadu 2016 a vyčlenila pro něj přes jednu miliardu a 600 milionů korun.

Program Prstenec II schválila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021. Ze státního rozpočtu na něj vyčlenila šest miliard a 800 milionů korun.

Jak je tedy možné, že Česko nemá dost míst na školách? Jde z velké části o regionální problém. Lidé se hodně stěhují do měst a jejich okolí, což způsobuje, že někde kapacity chybí. A jak podotýká analytik společnosti Eduin Jan Zeman, jde do značné míry taky o systémový nedostatek.

Problematika kapacit škol podle něj nespadá ani tak pod resort školství, jako spíš do kompetence zřizovatelů, tedy obcí a měst. Ale ta často nemají na problém komplexní pohled, a tak situaci příliš neřeší.

Chytáme kočku za ocas

Ministr Balaš tvrdí, že je nutné, aby vláda sledovala demografický vývoj nejmladší generace. Lépe by se podle něj měla taky plánovat výstavba domů a bytů.

„Opravdu je třeba to sledovat velmi bedlivě, škoda že jsme to zanedbali. Těch důvodů je pochopitelně více. Nejde jen o demografickou křivku, ale kolem Prahy, tam došlo k nekontrolovanému rozvoji výstavby a developerských projektů, nastěhovali se tam mladí vzdělaní lidé, nikdo asi nepočítal s tím, že budou mít děti a ty děti budou chtít dát někam do školy, to mě opravdu překvapuje. Teď tak trošku chytáme kočku za ocas,“ podivuje se ministr školství.

S nedostatkem míst se potýkají taky střední školy, zejména ve větších městech. Speciálně se to týká zájemců o studium na gymnáziích. Ti mají stále menší a menší šanci se na výběrovou školu dostat, kvůli tomu, jak jsou ročníky populačně silnější, ale počet míst na gymnáziích se nemění.

Odborníci na vzdělávání, například ze společnosti Eduin, upozorňují na to, že tím přicházíme o potenciál mnoha nadaných dětí.

Cena nejasná

Jako řešení nabízí ministr Balaš podporu otevírání nových gymnaziálních tříd při středních odborných školách. S tím už začalo například hlavní město Praha. Podle analytika organizace Eduin Jana Zemana, je to dobré řešení.

„Dejme tomu, že hotelová škola má velký předpoklad stát se kvalitní střední školou se zaměřením na jazyky, stačí když si doplní technické obory a přírodovědné obory. Radikálnější varianta, o které se hovoří, je neotevírat na některých školách osmiletý obor během dejme tomu dalších dvou let a udělat z něj dva čtyřleté ročníky,“ myslí si Jan Zeman.

Kolik by výstavba škol a zřizování nových tříd do roku 2031 mělo celkem stát, to ministr zatím Balaš neuvedl.

Podle dat ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se ve školním roce 2021/2022 v základních školách učilo 964 571 žáků. Je to o 169 929 dětí více než před deseti lety.

Vzrostl také počet žáků na pražských školách. Zatímco ve školním roce 2011/2012 se v pražských školách učilo 76 189 dětí, ve školním roce 2021/2022 to bylo 112 089 žáků.