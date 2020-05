Jakou známku dát školákovi, který neodevzdal jediný úkol? Podle učitelů se aktivita žáků projeví v září

Vzkaz ministerstva školství pro vzdělávání na dálku je: „Toto nejsou prázdniny.“ Učitelé proto již druhý měsíc zásobují své žáky úkoly na doma a snaží se o distanční výuku. Nyní, kdy se blíží termín závěrečné klasifikace, pedagogové řeší, jakým způsobem by měli žáky hodnotit. Ministerstvo radí neznámkovat. Část učitelů si ale láme hlavu, jak přistupovat k dítěti, které od poloviny března neodevzdalo jediný úkol. Praha 18:36 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výuka před pandemií koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V současnosti se mnoho učitelů potkává se zkušeností, kdy jim někteří žáci od začátku distanční výuky neodevzdali žádný úkol. Jak takového školáka oznámkovat na vysvědčení?

Učitelé, s nimiž server iROZHLAS.cz komunikoval, nechtěli o problémových žácích mluvit na jméno. Tvrdí ale, že pravidelně zadané úkoly nosili vytištěné až k žákům domů, domlouvali se s rodiči, nabízeli konzultace. Přesto se jim od nich za dva měsíce nevrátil jediný hotový úkol. Rodina pokaždé přislíbila, že je dodá, ale realita byla odlišná.

Pro pedagogy jde o bezvýchodnou situaci, protože nemají možnost úkoly vymáhat. Shodují se ale, že na nicnedělání nakonec doplatí samotný žák. V tomto pololetí sice projde do dalšího ročníku, ale v září se jeho nynější neaktivita projeví.

Rodiče se podle slov učitelů domnívají, že když je dítě na počítači, tak pracuje na úkolech do školy. Když pak učitelé rodičům píšou, že jim od žáků nedorazily úkoly, jsou překvapení, ale ne všichni tuto situaci řeší tak, že děti k odevzdání úkolů motivují.

Ostatně tuto zkušenost popisuje učitelka z gymnázia Lenka Otahalová. „Aktivně jsem obvolávala studenty, rodiče studentů, popřípadě tam zajela, protože se někteří neozývali. Někteří rodiče předpokládali, že když celý den sedí dítě u počítače, pracuje. Nikdo mi nesdělil vážný problém, že nemá prostředky, jinak bych tam zajela a materiály přivezla. Někteří se pokusili o citovou manipulaci,“ popisuje.

Koronavirová situace je dobrá pro pravé poznání povahy dítěte, shodují se učitelé. Bez ohledu na inteligenci a dosavadní úspěchy dětí se právě v této krizové situaci projevuje nejen zázemí rodiny, ale i vlastnosti typu pečlivost, smysl pro řád nebo zodpovědnost.

Odevzdávání úkolů

Ne všem učitelům ale neaktivita žáků vyloženě vadí. Někteří připouští výjimečnost situace a podle toho k výuce přistupují „Pokud dítě úkoly neodevzdává, nemusí, distanční výuka je dobrovolná. Doma u žáků není výuka pod naší kontrolou. Možnost oprav nabízíme. Nehrotila bych to. Spíš bych vysvětlovala, proč je dobré se učit po částech a že se učí pro sebe,“ myslí si učitelka z malotřídní školy Dagmar Bláhová.

Shoda u učitelů panuje ve stanovisku, že základním předpokladem pro distanční výuku je dostatečná komunikace. Pokud žák po opakovaném urgování nereaguje, většinou zafunguje, když se do debaty zapojí rodič.

Panuje však obecná shoda, že nyní je vzdělání v rukou žáků.

Škola nemůže vědět, v jakých podmínkách žák z domova pracuje a měla by tomu přizpůsobit a zohlednit to při komunikaci a kladení požadavků. „Devět a půl tisíc dětí dnes není do výuky zapojeno vůbec. Školám se totiž, ani přes velké úsilí s nimi, ani s rodiči, nepodařilo navázat kontakt,“ řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal minulý čtvrtek Českému rozhlasu Plus.

Podle inspektora se jedná z většiny o rodiny, které žákům nedokáží vytvořit podnětné prostředí. Sociálně-ekonomické poměry hrají také významnou roli. Z podkladů, které má Česká školní inspekce vyplývá, že na základních školách je zhruba 13 % žáků, kteří se nemohou zapojit do online vyučování protože nemají doma počítač.

Podoba vysvědčení

Ministerstvo školství ve svých materiálech zdůrazňuje, že se v současné situaci jedná o bezprecedentní stav a učitelé by k hodnocení známkou neměli přistupovat. Hodnocení by mělo být formativní (čili slovního, motivačního charakteru).

Metodický pokyn ministerstva školství Děti by měly být hodnoceny na základě: známek získaných do 11. března

aktivity během distanční výuky

podpůrně podle známek z 1. pololetí

Učitelé jsou však zmatení a nevědí, podle jakých kritérií mají žáky hodnotit. Mnoho z nich neshledává podklady ke klasifikaci od ministerstva za dostačující. V některých případech, by podle pokynů ministerstva, měla k celkovému hodnocení stačit jedna známka, kterou stihli žáci nasbírat před uzavřením škol v polovině března.

„Vedení školy po dvou měsících udělalo tabulku, kde třemi kategoriemi hodnotíme účast na vzdálené výuce - což následně může pomoci ke zlepšení nebo zhoršení známky o 1 stupeň. Distanční výuku vůbec neklasifikujeme, jen máme dávat zpětnou vazbu,“ přibližuje situaci ve škole učitelka z gymnázia Otahalová.

Z nové vyhlášky, kterou ministerstvo školství vydalo kvůli koronaviru, vyplývá, že uvádět na vysvědčení u předmětů slovo „nehodnocen(a) je možné pouze tehdy, není-li žádný jiný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí hodnocen také slovem nehodnocen(a).“

Další výjimka je, pokud se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a neexistují žádné podklady pro hodnocení.

Propadnutí

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jak mají učitelé za nastalých podmínek hodnotit, ministerstvo školství uvedlo, že „hodnocení by mělo zohledňovat sociální či ekonomické podmínky, které žák pro vzdělávání na dálku měl.“

„Důvodem k hodnocení 'neprospěl' nesmí být skutečnost, že žák k dálkového vzdělávání neměl dostatečné podmínky,“ zdůraznila tisková mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

K názoru ministerstva se přiklání také Česká školní inspekce. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys pro server iROZHLAS.cz sdělil, že propadnutí i za současné pandemie koronaviru možné je, nicméně „důvodem nemůže být práce žáka během vzdělávání na dálku.“

„Pokud na online výuku dítě kašle, metodika ministerstva nezakazuje neklasifikovat,“ souhlasí šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Zároveň říká, že dítě chodí do školy, aby se něco naučilo a pokud nyní nepracuje, bude potrestané nevědomostí, což se následně projeví v příštím školním roce. „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ míní Černý.

Náměstek ústředního školního inspektora připomíná, že v případě naplnění podstaty nové vyhlášky ministerstva v možnosti propadnutí může ředitel školy nařídit komisionální přezkoušení jako za normální – bez koronavirové – situace. „Nová vyhláška na tomto principu nic nemění, protože ten vychází přímo ze školského zákona,“ upřesňuje.

Školní návyky

„Výuka žáků ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá ve velmi nestandardních podmínkách, a není tedy možné dívat se na vzdělávací proces stejnou optikou a uplatňovat stejná měřítka, jako třeba vloni. Je to složitá situace pro všechny,“ komentuje náměstek ústředního školního inspektora.

Distanční výuka by měla udržet u žáků návyky spojené se školní prací. „Z toho je zřejmé, že cílem není za každou cenu nasbírat známky pro klasifikaci. Pokud jde o průběžné hodnocení, pak jeho hlavním cílem je podpora učení žáků a poskytování zpětné vazby k jejich práci,“ doplňuje náměstek.

Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol slouží metodické pokyny z ministerstva jako manuál, zároveň každá škola přistupuje k hodnocení jinak, obecně ale platí, že „nyní nehodnotíme výkony, ale aktivitu,“ říká Černý pro server iROZHLAS.cz.