Deváťáci by se do lavic mohli vrátit 11. května. ‚Přijímací zkoušky se blíží,‘ varuje ministr Plaga

Ministr školství Robert Plaga (ANO) jedná s epidemiology o možném návratu deváťáků do základních škol od 11. května. Vládní harmonogram uvolňování opatření ve školství zatím předpokládá, že by se mohli vrátit do lavic nejdříve v červnu. Plaga to řekl ve středu v České televizi.

Ministr Plaga míní, že by deváťáci měli mít možnost připravit na přijímací zkoušky na střední školy podobně jako studenti posledních ročníků středních škol na maturity. Domnívá se, že příznivý vývoj epidemiologické situace by to mohl umožnit.

„Vzhledem k tomu, že se jednotné přijímací zkoušky blíží a já jsem řekl, že budou někdy v první polovině června, tak by dávalo smysl a já o to budu usilovat, aby se (deváťáci) vrátili v první vlně na přípravu stejně jako maturanti, protože je to závěr studia, v tomto případě na základní škole,“ uvedl Plaga. Střední školy se mají dle plánu vlády otevřít pro maturanty k přípravě na zkoušky 11. května.

Omezený režim

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. S jejich úplným znovuotevřením do konce školního roku již vláda nepočítá. Podle ministra se ale epidemiologická situace již sedmým dnem vyvíjí pozitivně, a je proto možné uvažovat o tom, že by vláda mohla pustit do škol v omezeném režimu v první polovině května kromě středoškoláků v posledních ročnících právě i žáky devátých tříd základních škol.

O tom, že by o této možnosti chtěl s epidemiology jednat, se Plaga zmínil již v úterý v Právu. Názor epidemiologů je podle něj v této věci klíčový.

Přesný termín jednotné přijímací zkoušky zatím není jasný. Plaga již dříve uvedl, že bude záležet na vývoji epidemie a že termín vyhlásí v dostatečném předstihu, aby se studenti i školy dokázali nachystat. Později upřesnil, že by tak chtěl učinit do poloviny května.

Rodiče i děti v nejistotě

Podle některých zástupců školských asociací nejasný termín zkoušek uvádí rodiče, děti i školy do nejistoty. K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95 000 dětí, z toho zhruba 70 000 z devátých tříd. Zbytek jsou páťáci a sedmáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Již v pondělí 20. dubna se v omezeném režimu pro aktivity nejvýše pěti lidí najednou otevřely vysoké školy pro studenty posledních ročníků. Od tohoto pondělí to platí pro všechny vysokoškolské studenty.

Od 11. května by se do škol mohly vrátit kromě studentů posledních ročníků středních škol individuálně také třeba žáci základních uměleckých škol. Pro mladší školáky by se dveře základních škol mohli otevřít 25. května. Nejméně počítá vláda do července s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.