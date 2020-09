Spolupráce s hygienou je nejasná. Nevím, co bude, až se objeví první nakažený, přiznává ředitel školy

V Česku se od začátku září už úplně zavřely na čtyři desítky škol a víc než dvě stovky omezují výuku kvůli nákaze koronavirem. Ředitelé si přitom stěžují, že někdy zbytečně dlouho čekají na reakci hygienických stanic. Interview Plus Praha 11:47 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelé by ocenili vznik horké linky na ministerstvo školství, které mnohdy reaguje s prodlevou. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokyny, které dostáváme, jsou pro nás hodně náročné. Musíme se hodně radit, spoustu věcí nevíme. Na ředitele je hozena velká odpovědnost,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus viceprezident Asociace ředitelů základních škol Jaroslav Jirásko, který vede základní školu v Lázních Bělohrad – ta případ nákazy koronavirem zatím neregistruje. Jirásko kandiduje v nadcházejících krajských volbách.

„Pokud se objeví první nakažený, nevím, co to pro mě bude znamenat. Kolegové z ostatních škol mi sdělili spoustu informací. Každá je jiná,“ dodává.

Ředitelé by podle něj ocenili vznik horké linky na ministerstvo školství, které mnohdy reaguje s prodlevou. „Než nám poradí s řešením situace, tak ten problém mezitím pomine. I stránky ministerstva na některé věci reagují pozdě, případně nám dávají pokyny až dodatečně,“ kritizuje Jirásko.

Přiznává, že na jeho škole nedodržují nařízení, aby se děti v družinách nepromíchávaly. „Není to v našich silách. Máme tři vychovatelky, tři oddělené školní družiny a 200 dětí na prvním stupni, které do družiny chodí. Není to realizovatelné.“

Mezi školami jsou velké rozdíly právě i s ohledem na počet žáků: „Pokud jde o nepromíchávání dětí mezi jednotlivými ročníky, tak čím menší škola, tím s tím má větší problém,“ míní Jirásko.

Pochvaluje si naopak to, jak se děti sžily s povinností nosit mimo vyučování roušky. „Děti si je vzorně nasazují, rodiče na to dbají,“ dodává.

Jde o čas

Spolupráce s hygienickými stanicemi je podle Jiráska v celé republice velice různá a někteří ředitelé jsou velmi nespokojení.

Prezident Jiráskovy asociace ředitelů Michal Černý upozorňuje na to, že přestože vedení školy bývá podle příznaků jasné, zda se žák nakazil koronavirem, v některých případech musí celé dny čekat na pokyny od hygienických stanic. Ztrácí tak drahocenný čas zabránit tomu, aby se nemoc dál nešířila.

„Je to tak, časové limity jsou velice zdlouhavé. Hygienici sami často úplně neví, takže spolupráce opravdu nefunguje,“ přitakává Jirásko.

Ředitelé například sami nemohou zavřít školu nebo poslat třídu do karantény. „Je to velká komplikace, my školu zavřít nemůžeme, ale musíme to komunikovat s hygienou: kdy zavřít školu, kdy poslat část třídy, celou třídu nebo celý ročník do karantény a podobně. Je to velmi nevyjasněné,“ doplňuje.

Problematické je i posílání dětí ze školy domů: „Máme pokyn, že dítě při jakémkoli projevu rýmy, kašle a zvýšené teploty má být okamžitě odvedeno na izolaci a voláme rodičům, aby si ho neprodleně odvedli. Rodiče jsou kvůli tomu nespokojení, protože dítě je pak dva dny doma a lékař konstatuje, že příznaky nemoci covid-19 nemá,“ popisuje.

Poslechněte si celý rozhovor v záznamu Interview Plus.