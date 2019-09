Česko patří k zemím s nejvyšším počtem žáků na učitele v Evropské unii, vyplývá z údajů Eurostatu

V průměrné třídě na české základní škole je 19 žáků. Podle Eurostatu je to třetí nejvyšší číslo v Evropské unii. Víc žáků na jednoho učitele připadá jen v Rumunsku a ve Francii. Vysoký počet dětí ve třídách komplikuje práci učitelům, kteří pak nemají čas na individuální práci s žáky. Praha 18:47 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoký počet dětí na jednoho učitele v Česku komplikuje výuku. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

„Je to nepříjemné i pro žáka, který by měl mít právo na to být vzděláván. I s ohledem na klid učitele se práce daří daleko lépe, když je ve třídě méně dětí,“ myslí si prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

Žáků ve třídách ale v příštích letech nejspíš neubyde. „Zájem o profesi učitele ani demografický výhled není moc příhodný,“ říká Daniel Münich z ekonomického institutu Cerge. Důvodem je třeba nedostatek učitelů, kteří mají ve srovnání s jinými profesemi pořád nízké platy.

Například na slovenských základních školách je ve třídě podle Eurostatu v průměru sedmnáct žáků. V Lucembursku na jednoho učitele připadá devět dětí.

Vysoký počet dětí na učitele není jediným problémem, s nímž se české školství potýká. Podle aktuální zprávy České školní inspekce chybí ve školách kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, což snižuje kvalitu jejich výuky. Zhruba čtvrtina vyučujících angličtiny nebo němčiny na druhém stupni základních škol nevystudovala pedagogický obor s tímto zaměřením. Znalosti a dovednosti školáků v cizích jazycích jsou ale i přes nedostatky ve výuce na dobré úrovni.

Ke zlepšování rozvoje jazykových dovedností dětí by se podle inspektorů měly ve výuce vytvořit takové podmínky, aby žáci mohly více mluvit a psát. Školy by měly do výuky častěji zapojovat i rodilé mluvčí, organizovat pobyty v zahraničí a rozvíjet jazykové znalosti žáků.