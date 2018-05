Budou ve školách od září lépe zásobené bufety? Ministerstvo připravuje zmírnění 'pamlskové' vyhlášky

Sortimenty školních bufetů hlavně na základních školách se nejspíš od září rozšíří. Do regálů by se mohly vrátit třeba některé mléčné výrobky nebo dnes zakázané druhy pečiva. A to díky zmírnění takzvané pamlskové vyhlášky. Její úpravu teď připravují ministerstva zdravotnictví a školství. Současná norma platí téměř rok a půl. Praha 8:47 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodej potravin a nápojů ve školách nově omezuje takzvaná pamlsková vyhláška. Z bufetů musely zmizet nezdravé pochutiny | Foto: Mária Pfeiferová

Na pražské základní škole Ohradní právě začíná velká přestávka. „Prosím jednu malou jahodovou vodu,“ objednává si sedmačka Kateřina v bufetu ochucenou minerálku.

„Občas si tady první přestávku koupím svačinu, ale většinou jen když si zapomenu svačinu doma nebo když mám opravdu velký hlad, protože jsme třeba psali nějakou dlouhou písemku nebo tak. Většinou si kupuju obloženou housku, nebo když nemám pití, tak si koupím pití, jinak sladkosti vynechávám,“ popisovala žačka, co si obvykle ve školní kantýně kupuje.

Kromě ochucených vod si děti v bufetu můžou koupit třeba sladkosti z hroznového cukru, nebo obložené housky, které bufetářka Marie Houdková každý den připravuje. „Den předem si objednám pekárnu, oni mi je ráno přivezou a já do nich dávám plátek šunky, plátek sýra pomazánkové máslo, zeleninu. Mají to v celofánu, takže si to tady kupují,“ vysvětlovala provoz bufetu Houdková.

Prodavačka v bufetu přiznává, že jí po zavedení pamlskové vyhlášky klesly tržby. Ty se naopak zvýšily třeba obchodům v okolí školy, dodává její ředitelka Eva Smažíková.

Náhrada bufetu

„Stalo se nám, že o velké přestávce mezi poledním a odpoledním vyučováním tráví děti dole v pizzerii, nahoře na Budějovické v McDonaldovi, dokonce jsme už museli řešit i to, že si děti ke škole objednali donáškovou službu pizzy,“ vyjmenovávala Smažíková problémy.

Případné zmírnění vyhlášky ředitelka vítá. „Ředitel je poměrně inteligentní osoba, která má ve svých rukou to, aby rozhodla, že nebude ve svém bufetu prodávat chipsy, že nebude prodávat koly a další slazené nápoje, které se neslučují se zdravou stravou, a pokud my bychom měli tuto možnost, tak věřím tomu, že 90 procent ředitelů toho využije a bude rádo, že by takovou kompetenci získali,“ myslí si Smažíková.

Změnu vyhlášky prosazuje hlavně ministerstvo školství. „Pan ministr Plaga již při svém nástupu do funkce prohlásil, že pamlsková vyhláška je podle něj postavena represivně a že není zastáncem toho, že takto pojatá represe něco přinese. Právě proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) iniciovalo pro úpravy vyhlášky spolupráci mezi MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví. V tuto chvíli probíhá finalizace úprav,“ vysvětlovala mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Návrat pribináčků

O změnách teď úřad jedná taky s ministerstvem zdravotnictví. Šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO v Poslanecké sněmovně při interpelacích vysvětlil, že normu úplně rušit nechce.

„Vnímám její potřebu zejména ve smyslu právě restriktivního přístupu například k těm slazeným nápojům a velmi nezdravým potravinám. Vnímám to, že u nás je problém s dětskou obezitou, která je předstupněm různých chronických chorob, diabetu a podobně. Bude zachována a pouze bude upravena tak, aby bylo možné prodávat ony pribináčky nebo rohlík s máslem,“ objasnil Vojtěch.

Za zmírnění vyhlášky se přimlouvá i prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

„Určitě ten sortiment bude širší a myslím si, že to není o tom, že by nebyl zdravý. Myslím si, že ten bufet ve škole má svoje místo. Bohužel školy jsou teď postaveny do problému, že uzavřely, skončily smlouvy a teď budou zase hledat nové nájemce,“ sdělila Stýblová.

Navržená úprava vyhlášky teď musí projít mezirezortním řízením. Platit by měla začít od září letošního roku.