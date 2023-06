V budovách mateřské a základní školy v Rotavě zjistili zvýšený výskyt radonu

Výskyt nebezpečného radonu řeší mateřská a základní škola v Rotavě. Zvýšené hodnoty tam naměřil Státní ústav radiační ochrany a také Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

I když se vedení města zabývá problémem dlouhodobě, pro některé rodiče je zjištění novinkou. O tom, že se aktuální stav po letech znovu zhoršil, nemají tušení. A to ani přesto, že jejich děti tráví v budovách podstatnou část dne.

O zvýšení hodnot informovalo vedení města s tím, že opravy by stály 10 milionů korun. Nezávislý starosta Michal Červenka se Českému rozhlasu blíž k celé situaci odmítl vyjádřit. Zvýšené hodnoty posledních měření přes 300 becquerelů potvrdil Státní úřad pro jadernou bezpečnost i Státní ústav radiační ochrany.

„Měření probíhala v předcovidové době. To poslední potvrdilo, že stávající vzduchotechnika z 90. let už nemá dostatečný výkon a je potřeba provést nějaké technické opatření, které bude snižovat množství radonu vstupujícího do školy,“ uvedla pracovnice ústavu Ivana Fojtíková.

Pro jak velké opravy se Rotava rozhodne, zatím není jasné. Ze zákona musí ale město provést alespoň protiradonová ozdravná opatření.

Radioaktivní plyn radon při vyšší koncentraci zvyšuje riziko výskytu rakoviny, hlavně plicní. Radon vzniká rozpadem radia a uranu a postupně zaniká dalším rozpadem.