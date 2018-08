Nákup pro prvňáka vyjde až na čtyři tisíce. Hitem jsou batohy se skládacím designem

Dětem zbývají do začátku nového školního roku tři týdny. Rodiče školáků se ale připravují hlavně na větší výdaje - vybavení pro prvňáka vyjde podle prodejců na několik tisíc korun. Nákupy vybavení pro školáky budou vrcholit s koncem prázdnin. Podle Poradny při finanční tísni ale v posledních letech klesá počet rodičů, kteří si na aktovky nebo kroužky musí se začátkem školního roku půjčovat peníze. Praha 12:48 12. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školní penál (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Než uslyší školáci za tři týdny zvonění, musí se na nový školní rok pořádně připravit. Obchodníci tak mají už teď plné regály vybavení. A zájem o něj mají v půlce srpna hlavně rodiče prvňáků.

Vybavení pro prvňáka vyjde podle prodejců na několik tisíc korun.

Ten největší nápor zákazníků ale prodejci očekávají v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu, říká Radiožurnálu prodavačka z papírnictví v centru Prahy. „Určitě nakupovat chodí maminky pro prvňáčky. Chodí v první polovině července, hned začátkem prázdnin protože dostávají seznamy. Jinak druhý stupeň chodí začátkem září, kdy dostanou seznam toho, co potřebují.“

Taška, penál i kufřík na barvy

Přestože obchodníci od loňska ceny zpravidla nezvedali, musí se rodiče připravit na větší jednorázové výdaje. Jen taška pro školáky vyjde zhruba na 1500 korun, penál na necelých 300 korun, pero na 250 korun a další stokoruny pak rodiče zaplatí třeba za kufřík na uložení barev na malování, bačkory nebo box na svačinu.

Výbava pro prvňáka tak podle mluvčího společnosti Tesco Václava Koukolíčka stojí několik tisíc korun. „Nákup vybavení pro prvňáka je ten asi nejdražší, protože nakupujete vlastně úplně všechno. Základem je taška, která tvoří největší část toho rozpočtu, ty ceny se pohybují od tisíce do tří tisíc korun, záleží na preferencích. V zásadě lze říct, že to vybavení se pohybuje od dvou do čtyř tisíc korun.“

Zájem je před začátkem školy třeba i o židle a psací stoly do dětských pokojů. Zatímco podle mluvčí společnosti Albert Barbory Vanko myslí rodiče hlavně na kvalitu výbavy, děti se řídí designem. Nejoblíbenějšími motivy jsou ty z aktuálních kreslených pohádek.

Design z pohádek

Aktuálně nejvíce designové trendy odráží batohy a aktovky nebo třeba penály nebo desky na sešity. Oblíbenost motivů určují hlavně filmy a pohádky. „Přetrvává například popularita Ledového království. Čím dál větší zájem je ale i o designově zpracované sešity,“ říká Vanko.

Oblíbené jsou ale třeba i postavičky z kreslených filmů Auta. Mluvčí jednoho z největší tuzemských e-shopů Jan Řezáč dodává, že oblíbené je i kreativní vybavení.

Hitem jsou letos batohy, které jsou zároveň i hračkami a u kterých si pomocí drobných malých kostiček, si může každý ze školáků vyrobit vlastní design.

Jenže s designem většinou stoupá i cena. Navíc začátek školního roku není spojen jen s útratami za výbavu, ale třeba také s placením kroužků nebo obědů. Někteří rodiče na takové výdaje nejsou připraveni a několik tisíc si musí půjčit.

Podle ředitele Poradny při finanční tísni, Davida Šmejkala, ale jejich počty s rostoucí ekonomikou klesají. „Jestliže to byly desítky případů, které jsme posléze řešili se zadluženými a předluženými rodiči po prázdninách, tak nyní to můžou být jednotky případů. Skutečně lidé mají o něco více disponibilních prostředků.“

Když už si ale musí rodiče půjčit, nejčastěji jde podle Poradny při finanční tísni o 5 až 10 tisíc korun.