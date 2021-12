Školy jsou sice otevřené, dlouhodobě to ale není udržitelné, tvrdí šéfka Učitelské platformy

Z úst představitelů vlády v demisi, ale i té budoucí zaznívá, že nepřichází v úvahu plošné zavírání škol ani lockdown. „Zajímalo by mě, jestli politici vidí reálnou situaci,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „Školy jsou sice otevřené, ale za maximálního úsilí personálu – třídy odcházejí a vracejí se z karantén, učitelé učí hybridně i za nemocné kolegy,“ nastínila stav věcí. Praha 13:18 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současné vedení resortu oznámilo, že se vánoční prázdniny školákům neprodlouží, ale před svátky je alespoň otestují. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Školy sice jedou, ale nemyslím si, že je to při náporu, jaký aktuální systém na školy vytváří, dlouhodobě udržitelné,“ konstatuje Mazancová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s klíčovými osobnostmi, které rozhodují o dění v politice, byznysu, kultuře, ale i v dalších důležitých oblastech naší společnosti

Její slova potvrzuje prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc: „Hygieny nestíhají – žáci, kteří jdou do karantény, se to dozvědí den dva před jejím ukončením a mezitím chodí do školy, aniž by to ze strany ředitele bylo možné řešit.“

Z důvodu přetížení hygienických stanic se pak ředitelé škol snaží zastávat i práci trasovačů a vyhledávat rizikové kontakty svých žáků, přidává vlastní poznatek kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN).

„To, co minulá vláda nedělala úplně dobře, je testování,“ říká s tím, že ukončit screeningové testování školáků je pro nastupující kabinet zcela nepřijatelné.

Noví vládní činitelé chtějí naopak testům podrobit i očkované děti. „Bohužel v současné době není ve skladech státních hmotných rezerv dostatek testovacích sad. Teprve v pátek skončí výběrové řízení na příštího dodavatele,“ dodává Gazdík.

Současné vedení resortu oznámilo, že se vánoční prázdniny školákům neprodlouží, ale před svátky je alespoň otestují.

Mezi první kroky, které ho v ministerském křesle čekají, patří ale podle Gazdíka nejen řešení koronavirové pandemie. Je třeba řešit i dlouhodobější směřování resortu. „Rád bych navázal na Strategii 2030+, kterou inicioval můj předchůdce Robert Plaga (za ANO),“ uzavírá.