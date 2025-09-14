Škola ve Frýdku-Místku má novou tělocvičnu. Stojí na sloupech nad školkou
Základní škola ve Frýdku-Místku Chlebovicích má novou tělocvičnu. Kvůli nedostatku místa tělocvičnu postavili na sloupy přímo nad mateřskou školu. Žáci ji mají k dispozici vůbec poprvé od otevření školy v roce 1902.
„Běhali jsme, závodili, skákali do písku. Když pršelo, cvičili jsme ve třídě,“ vzpomíná třeťák Adam na hodiny tělocviku v minulém školním roce. Děti v Chlebovicích podle vyučujících nikdy nebyly nejlepší v míčových sportech, zato často první v přespolním běhu. Zatím se s tělocvičnou všichni sžívají.
„I my, jako učitelé, kteří nejsme zvyklí cvičit v tělocvičně, objevujeme ten prostor, co si s dětmi dovolit můžeme, co ne,“ říká učitelka Michaela Adamčíková.
Už přípravy stavby nebyly jednoduché. Kvůli válce na Ukrajině stouply ceny stavebnin a firmy se odhlašovaly z výběrového řízení, které muselo město několikrát opakovat. Technicky náročná byla samotná montáž ocelových sloupů ve stísněném prostoru kolem školy.
„Nad střechou školy se přenášely jeřábem ty piloty. Není to vidět, je to schované v tomhle monolitickém oválu, ale bylo to určitě náročné,“ popisuje ředitelka školy Ilona Martínková.
Jednoduché nebylo podle ní ani zajištění výuky a hledání náhradních prostor.
„Ve školce nemohly být děti kvůli stavbě, tak jsme měli školkové děti v hasičárně, tady dole za tou mříží byly děti základní školy. Ve škole jsme měli jednu třídu dětí, protože tam jsou celkem dvě, ta druhá byla ještě dole na faře,“ vysvětluje Martínková.
Vybudování tělocvičny město vyšlo na necelých 60 milionů korun. Součástí investice byla i učebna pro alternativní výuku, šatny se sprchami nebo nové vytápění školky.