Umělecké školy chtějí učit prezenčně v malých skupinách. ‚Promarňujeme ideální věk,‘ říká ředitel

Kromě středních škol jsou od tohoto pondělí kvůli koronaviru zavřené taky základní umělecké školy a střediska volného času pro děti a mládež. Opatření hygieniků platí pro nejhůř zasažené regiony republiky - tedy oranžově a červeně zbarvené okresy. A těch už je většina. Organizátoři volnočasových aktivit dětí ale chtějí vyjednat alespoň individuální prezenční výuku nebo aktivity v malých skupinách. Reportáž Praha 15:05 8. října 2020

Desetiletá Karolína teď na hodiny baletu s ostatními děvčaty chodit může. Organizátoři ale omezili kapacitu podle vládních nařízení na deset lidí, a tak se Karolína musí předem přihlašovat. Když na ní nezbyde místo, nabídnou jí náhradní termín. K výuce na dálku, kterou zažila na jaře při první vlně koronaviru, by se už vracela nerada.

O výuce na uměleckých školách během koronaviru natáčela Eva Šelepová

„Jak je to přece jenom přes kameru, tak to není, jako kdyby vám to ten vyučující ukazoval. Je to docela špatný, pokud se učíte nové věci. Buď se to naučíte blbě a máte to s tím pak problém se to zase naučit dobře, a nebo se to nenaučíte dobře, protože vám to nejde do hlavy, jak to tam otočit a tak. Je to těžší, ale zase jsem ráda, že bylo alespoň něco takového,“ řekla Radiožurnálu.

Na distanční výuku musel naopak přejít kroužek První krůčky k hudbě, který se svým téměř pětiletým synem navštěvuje Tereza Chocholová. Lekce přes internet podle ní klasické hodiny nenahradí.

„U těch malých dětí je to trochu nonsens. Byly zvyklé na ten prostor, kde byly s těma dětma, a že ty ostatní děti to taky dělají a podle toho se přidávaly. Tím, že prostě my vidíme jenom toho lektora, přesto, že jsou připojený ty ostatní děti na tom videu, tak prostě to dítě už nemá to zpětnou vazbu a od toho, že ty ostatní děti to taky dělají, a nebaví ho to,“ vysvětlila.

‚Promarňujeme ideální věk‘

Podle ředitele neziskové organizace Kroužky.cz Marka Vraného mohou lekce na dálku děti i odradit. „Je to obrovská křivda směrem k těm dětem. U určitého množství dětí promarňujeme ideální věk k tomu, abychom v nich vzbudili nějaký zápal a zájem,“ popsal.

Problém vidí hlavně při učení hry na hudební nástroj. „První půlrok neděláte nic jiného, než těm dětem upravujete držení nástroje, upravujete držení těla. Distanční výuka těm pěti až sedmiletým dětem nic nedá a akorát je to otráví,“ řekl.

Chce proto apelovat na vládu, aby kroužky neomezovala. Kurzy jsou podle něj často individuální, a nebo v malých skupinách, takže riziko nákazy považuje za malé. Stejně to vidí předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk. Chtěl by, aby ministerstvo zdravotnictví dalo zájmovým aktivitám stejnou výjimku, jako mají odborné školy pro praktická cvičení.

„Nevidím rozdíl mezi získávání dovedností při odborné výuce a získávání znalostí v tom našem zájmovém vzdělávání. I u nás malí chemici pracují v laboratoři, stejně tak, jako středoškoláci mohou chodit do těch laboratoří na středních odborných školách,“ uvedl.

Normální provoz Základních uměleckých škol, které jsou teď taky uzavřené, chce prosadit i předseda jejich asociace Tomáš Kolafa. Resorty zdravotnictví a školství budou o opatřeních ve školských zařízení jednat v nejbližších dnech. Zatím se k tomu vyjadřovat nechtějí. Podrobnosti má v pátek oznámit ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula, který představí strategický plán pro vývoj koranavirové epidemie.