Sněmovna nejspíš zruší povinnost školek přijímat dvouleté děti, na batolata nejsou připravené

Školky zřejmě ani od roku 2020 nebudou mít povinnost zajistit místa pro dvouleté děti. Mělo by dále záležet na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let. Naopak povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté asi v zákonu zůstane. Přijetí novely poslanců ODS s některými úpravami ve středu sněmovně doporučil školský výbor. Plénum by mělo o podobě předlohy hlasovat na konci června. Praha 12:50 20. června 2018

Dolní komora by zároveň podle doporučení výboru měla odložit reformu financování školství o rok podle návrhu poslanců ANO. Pokud to poslanci schválí, začala by naplno fungovat od ledna 2020. Výbor naopak nedoporučil dvouletý odklad změn, o který usiloval poslanec Václav Klaus mladší.

Klaus schválenou změnu financování škol dlouhodobě kritizuje. Nový způsob financování je podle něj nebezpečný kvůli tlakům na státní rozpočet, nesystémovosti a složitosti. Již dříve letos navrhoval odklad změny o deset let. Podle ministerstva školství je reforma nutná pro spravedlivější financování škol. Úřad nicméně podpořil roční odložení, které by údajně mělo usnadnit náběh na placení podle počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.

Školky nejsou připravené

Mateřské školy by podle výboru měly nadále samy rozhodovat o přijetí dětí mladších tří let, které by podle stávající normy musely od roku 2020 povinně přijímat. Výbor ve středu doporučil schválit změnu zákona s tím, že ne všechny školky jsou na přijímání všech dvouletých připraveny a že jejich rozšíření by neúměrně zatížilo obce.

Povinnost předškolního vzdělávání v posledním ročníku by v zákonu měla zůstat. Členové výboru ale nezaujali žádné stanovisko k možnosti zařazovat děti, které se narodily v období mezi zářím a koncem roku a mají takzvaný odklad věkem, také do přípravných tříd. V současnosti mohou do těchto tříd základních škol chodit jen děti s odkladem. Předškoláci, kterým bude šest až v poslední třetině roku, musí zůstat buď ve školce, nebo mohou požádat o zařazení do první třídy o rok dříve.

Změna zákona

Úpravu chce uzákonit poslanec Jan Čižinský (zvolen za KDU-ČSL), který k tomu spolu s dalšími zástupci různých politických stran podal i poslanecký návrh na změnu zákona. Tu zatím poslanci v prvním čtení schválili. Pokud by Sněmovna odhlasovala pozměňovací návrh k novele poslanců ODS, změna by tak začala platit rychleji.

Záporné stanovisko dali poslanci výboru k návrhům poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD), aby stát zajistil podmínky pro přijímání dvouletých dětí ve školkách nebo dětských skupinách a aby měly ve školce garantované místo děti, kterým budou tři roky do konce kalendářního roku.

Výbor Sněmovně nedoporučil ani doprovodné usnesení, aby poslanci vyzvali vládu k zajištění financování dětských skupin od roku 2020. Usnesení navrhl poslanec Lukáš Bartoň (Piráti), který upozorňoval, že na dětské skupiny nyní nejdou žádné peníze státu. Fungují z evropských dotací, které ale za dva roky skončí.