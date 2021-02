Rodiče přivedou nemocné dítě a hádají se, že je to pouze zimní rýma, říká ředitelka mateřské školy

Vláda ve středu večer jedná o zpřísnění epidemických opatření. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) kabinet již diskutoval i o možnosti zavřít i dosud otevřená zařízení - včetně mateřských škol. „Uvítala bych to. Od října dokola procházíme karanténami, učitelky jsou vyčerpané,“ řekla Radiožurnálu ředitelka Mateřské školy Anenská ve Frýdku-Místku a zástupkyně koordinátora pro školky v Pedagogické komoře Natálie Toflová. Praha 20:59 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda bude ve středu jednat i o možném uzavření mateřských škol (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Stock Exchange

Jaké jsou vaše zkušenosti? Je patrné, že se s případů nákazy dětí i pedagogů v mateřských školách setkáváte častěji?

Dá se říct, že ano. V současné době řešíme v naší školce nákazu a v karanténě máme celou kuchyň.

Máte za Pedagogickou komoru nějakou statistiku, jak se vyvíjí nákaza v mateřských školkách?

Statistiku máme a je uveřejněna na stránkách Pedagogické komory. Je tam i graficky znázorněno, jak to v různých obdobích kolísá.

Jak to aktuálně vypadá s nákazou ve školkách? Přibývá nakažených dětí a učitelů?

Nedokážu to říct za celou republiku. U nás v mateřské škole tomu tak je.

Je podle vás bezpečnost provozu mateřských škol dostatečně zajištěna, nebo by šlo udělat víc?

Bezpečnost není zajištěna. Děti jsou bez roušek, stejně jako učitelky. A děti jsou často bezpříznakové. Každá učitelka jde do třídy s rizikem, že se může nakazit a málokdy se zjistí, od koho se nakazila. I kdyby roušku měla, vzhledem k tomu, že s dětmi mluvíme a oblékáme je, nepomůže ani rouška. Jsme s nimi ve velmi těsném kontaktu.

Institut pro sociální a ekonomické analýzy provedl průzkum mezi více než 2500 řediteli mateřských škol a upozorňuje na nezodpovědné chování rodičů, kteří do školky přivedou dítě, které by mělo být v karanténě, nebo vykazuje příznaky nemoci. Stává se to často?

Bohužel, stává se to. Rodiče nám zatajují, že jsou v karanténě a přesto přivedou dítě do školky. Dostáváme se s nimi do sporu, když dítě přivedou nemocné nebo s příznaky infekčního onemocnění. Na základě manuálu ministerstva školství nesmíme takové děti přijímat. Rodiče se pak hádají, že je to pouze zimní rýma a nic vážného. Jsou z toho na obou stranách pouze nepříjemnosti.

‚Uzavření uvítáme‘

Pokud se dozvíte, že rodiče dítěte jsou v karanténě, máte možnosti, jak situaci řešit?

Většinou se to dovíme zpětně.

Když byste se to dozvěděli od dítěte, které je ve školce, co potom rodičům hrozí?

Volala bych hned rodičům a dotazovala se a trvala bych, aby si dítě odvedli.

Nemělo by se takové jednání hlásit i hygienické stanici?

Ano, jsme i v úzkém kontaktu s hygienou a tyto věci s nimi úzce konzultujeme.

Mluví se o tom, že by se vzhledem k růstu nakažených mohly na určitou dobu uzavřít školky. Jak se na takovou možnost díváte?

Dívám se na to pozitivně. Uvítala bych to. Od října dokola procházíme karanténami, učitelky jsou vyčerpané, jak za sebe musí opakovaně zastupovat. Je toho hodně. Do toho musíme řešit spory s rodiči.