Ministr Balaš k návrhu školného: Debata se vede už 30 let. Jsem spíše skeptický

Školné teď ve svém návrhu zmínila Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jak se k němu stavíte? Souhlasil byste se školným?

Je to otázka k diskusi. Muselo by to být velmi dobře analyzováno pro a proti. A muselo by být hlavně jasné, jaké budou detaily. A to zatím podle mě není. Ani dopady nejsou analyzovány. Nemyslím, že by to bylo, bůh ví jak přínosné. A jsem trochu skeptický. Spíše si myslím, že v evropské tradici školné není. Ale pravda je, že vysoké školy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem financí.

Pokud by tedy byl návrh kvalitně vypracovaný, tak byste byl pro nějakou formu školného?

To nemohu říct, musel bych ten návrh vidět. Myslím ale, že náklady by zdaleka nepřevyšovaly očekávané přínosy. Takže spíše ne.

Měl jste možnost se s tímto návrhem NERVu ohledně školného seznámit?

Zaregistroval jsem ho, ale neměl jsem tolik času. Chápu, že by mohli vracet peníze lidé, které již mají nějaké příjmy. Administrovat ten výběr by určitě stálo nějaké úsilí a prostředky, takže nevím, jestli by to bylo úplně efektivní. Neumím si to představit. Pokud by platili předem, musely by k tomu být půjčky.

Školné v Česku? Úvahy o zavedení školného se objevily již v 90. letech. O nutnosti zavést školné na vysokých školách mluvil v roce 2008 tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS). Debata se ale vedla hlavně mezi lety 2010 až 2013, kdy se ODS, TOP 09 a Věci veřejné shodli na modelu odloženého školného. Školy by dostaly peníze ihned, ale z půjček, které byl studenti začali splácet až v okamžiku, kdy by jejich příjem dosáhl minimálně výše průměrného platu v zemi. Za studenty, kteří by takového výdělku nedosáhli, by úvěr splatil stát. Školné na veřejných vysokých školách se ale v historii Česka nikdy neplatilo.

Návrh je opravdu potřeba velmi pečlivě analyzovat, prodiskutovat ho s odbornou veřejností. A teprve potom bych byl ochoten o tom přemýšlet. Je to otázka, o které se mluví 30 let, co jsem ve vysokém školství.

Když se podíváme třeba na diskusi, zda mají zahraniční studenti v Česku platit školné. Tak ani na to není jasný názor. Existují statistiky, že i přestože zahraniční studenti nic neplatí, tak je to pro Českou republiku ekonomicky přínosné, protože řada z nich tady zůstane, přispívají k tvorbě HDP a vykrývají oblasti, ve kterých nemáme odborníky.

A pak je to škola od školy. Některé školy mají problém vůbec získat kvalitní uchazeče, zejména v technických oborech. A nevím, jestli by tomuhle školné pomohlo. Je tam příliš mnoho otevřených otázek. K tomu návrhu jsem skeptický.

Chcete zvednout diskusi s odborníky na téma školné? Je to aktuální téma?

Diskuse je vždycky dobrá, aspoň si vyjasníme, jestli to není slepá ulička. Nebráním se diskusi o čemkoli, co by mohlo mít racionální základ. Ale sám jsem k tomu skeptický. Spíše bychom mohli diskutovat o tom, jakým způsobem zakotvit financování vysokých škol, například normativní systém. Financování tam částečně je, ale ještě to doplnit a stabilizovat to.