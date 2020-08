Musíme jen poslat dítě s příznaky domů, manuál pro školy je srozumitelný, říká šéfka asociace Schejbalová

„V tom musím ministerstvo školství opravdu pochválit,“ říká Schejbalová ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Doporučená část nám dává poměrně velké množství možností, jak se vypořádat s doporučeními podle podmínek dané školy,“ hodnotí Schejbalová, která vnímá jako správný krok zrušení povinnosti ředitelů zjišťovat nákazu u každého žáka.

„Jsme jen povinni poslat dítě s příznaky domů,“ říká. O další se už mají postarat hygienici.

Homogenní skupiny jsou nereálné

Problematické bude zejména na středních školách a gymnáziích zachovat homogenní skupiny, tvrdí ředitelka Gymnázia Nad Štolou. Studenti jednotlivých tříd jsou totiž často různě rozděleni na hodiny cizích jazyků nebo volitelné semináře. Otazníky zůstávají i u organizování dětí v jídelnách.

Z hygienického hlediska by mohlo pokulhávat také sundávání roušek ve třídách a jejich opětovné nasazování ve společných prostorách, uvažuje Schejbalová. „Dovedu si představit, jak se roušky budou v hodinách válet po lavici,“ říká.

Šéfka Asociace ředitelů gymnázií ale dodává, že možnost sundat si roušku při výuce vnímá jako pozitivní.

Organizačně náročná by pak mohla být povinnost školy zajistit v případě potřeby jak vyučování ve škole, tak online. Učitelé by v takových případech museli učit ve třídě a další čas věnovat distanční výuce. „Pomohly by například kamery ve třídách, ale na to nejsou finance,“ přiznává.

Pokud jde o obavy pedagogů, nezaznamenala Schejbalová ve svém učitelském sboru strach z nákazy. „Nemůžeme se na několik měsíců nebo let izolovat doma, abychom se nenakazili,“ uzavírá.

