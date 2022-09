Kde jsou ukrajinští žáci? Část dětí nenastoupila do základních škol, ty se snaží zjisti, proč vlastně chybí

Do českých škol na začátku září nenastoupila část dětí ukrajinských uprchlíků. Přesná čísla ministerstvo školství zatím nezná, ale například v Náchodě jde o desítky dětí. Školy teď zjišťují, jestli se děti s rodiči odstěhovaly nebo mají k absenci jiný důvod. Náchod 11:32 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolik ukrajinských dětí zatím v tuzemských školách absentuje, bude ministerstvo školství vědět v průběhu září | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Od začátku září postrádají na Základní škole T. G. Masaryka v Náchodě dvacítku ukrajinských dětí. S pomocí překladatelky tak zjišťují, proč vlastně v lavicích chybí.

I když se rodiny chystají z Česka odjet, děti by měly až do odjezdu chodit do české školy. A to i když se žáci vzdělávají online z Ukrajiny. Pokud rodina z Česka odjede, musí potomky oficiálně z výuky odhlásit.

Kapacita škol je papírově plná

Podle zákona mají zástupci škol absentující děti začít shánět po patnácti dnech, teď ale potřebují mít jasno co nejdříve. Kapacita školy je totiž papírově naplněná a nejde tak přijmout jiné ukrajinské děti, které naopak o výuku stojí.

„Které se třeba přistěhovaly později než děti, které k nám už do školy chodily. A tyto děti teď marně shání ve školních lavicích místo,“ vysvětluje učitelka náchodské základní školy Ivana Tomková.

A takových případů je v Náchodě víc. Potvrzuje to vedoucí odboru školství městského úřadu Iveta Lukešová. Ta může rodičům, kteří své děti do školy neposlali a situaci nevysvětlí, uložit pokutu:

„Podle školského zákona mohou dostat pokutu až pět tisíc korun za zanedbávání péče o povinnou školní docházku. Já ale doufám, že takto daleko to nikdy nedojde.“

Dohledat část ukrajinských uprchlíků je ovšem složité. Původní telefonní kontakty už na ně často neplatí a na uvedených adresách nebydlí.

Kolik ukrajinských dětí zatím v tuzemských školách absentuje, bude ministerstvo školství vědět v průběhu září.