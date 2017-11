Školáci jsou lepší v angličtině, matematika ale stále dělá problémy. Inspekce testovala páťáky a deváťáky

Děti na základních školách jsou nad očekávání úspěšné v anglickém jazyce. Ukázalo to testování České školní inspekce, která se zaměřila na žáky pátých a devátých tříd. Polovina páťáků vyřešila v testu přes 80 procent úloh. Deváťáci se v cizím jazyce zlepšili také ve srovnání s posledním testováním v roce 2013. Praha 19:30 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci v Česku se v testování školní inspekce zlepšili v angličtině. | Foto: Pan Xiaozhen | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Testování České školní inspekce ukázalo rozdíly v kvalitě vzdělávání na stupních základních škol. Zapojily se do něj žáci pátých a devátých tříd. Mladší žáci měli v testování lepší výsledky třeba v matematice.

„Na prvním stupni probíhá přeci jenom živější diskuze o cílech, formách výuky. Ať už je to kolem Hejného metody výuky matematiky, nebo kolem uplatnění kritického čtení a je tam samozřejmě ta výhoda, že pokud je ten učitel naočkován těmito úvahami, začne o nich přemýšlet, tak protože vyučuje ty žáky mnohem širší spektrum předmětů než na druhém stupni. Rychleji se to pak do té výuky promítne hlouběji,“ říká Radiožurnálu Petr Suchomel z České školní inspekce.

U páťáků v matematice neuspělo patnáct procent dětí, u starších žáků to bylo dvakrát tolik. Žáci pátých tříd byli nejvíc úspěšní v angličtině. Polovina z nich vyřešila přes 80 procent úloh.

„Významným faktorem je zapojení rodilých mluvčích do vzdělávání, dalším možným faktorem je zařazování zahraničních pobytů pro žáky. A nemusí to být pouze jazykové pobyty, ale mohou to být dějepisné, geografické exkurze,“ vysvětluje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

V tomto cizím jazyce se ve srovnání s minulými testy v roce 2013 zlepšili i deváťáci. Česká školní inspekce v květnu letošního roku testovala 90 tisíc žáků.