Přibývá rodin, které nezvládají platit dětem obědy. Některé by je mohly mít zdarma

Chudé rodiny by v budoucnu nemusely platit za školní obědy. Jak zjistil Radiožurnál, změny zvažují ministerstvo práce a sociálních věcí a resort školství. V současné době nemají děti z nízkopříjmových rodin nárok na bezplatný oběd ve škole automaticky, záleží na aktivitě školy nebo sociálních pracovníků. Obědy zdarma pak školy pokrývají z několika zdrojů. Kvůli rostoucím cenám školního stravování přitom počet zájemců o bezplatné obědy roste. Praha 11:30 14. března 2023

„Oproti loňskému školnímu roku máme vysoký nárůst dětí, které se snažíme podpořit v rámci toho, aby měly obědy zdarma. Ten počet narostl zhruba o 50 dětí… loni jsme měli 18 podpořených dětí,“ říká pro Radiožurnál ředitelka Mateřské a základní školy Tusarova v Praze 7 Monika Nezbedová.

Obědy pro děti z nízkopříjmových rodin hradí škola z několika zdrojů: z dotačního programu ministerstva školství, z evropského fondu přes resort práce a sociálních věcí, z obědového konta Prahy 7 a z programu pražského magistrátu.

„Samozřejmě to všechno s sebou nese spoustu papírování, žádostí, dokladování, tabulek. V každém projektu jsou třeba trochu jinak nastavené podmínky. To znamená, že musíme sledovat, aby ty děti podmínky splňovaly, a třeba i hledat možné zdroje, což zabírá čas. Takže kdyby byla možnost nějakého jednoho čerpání, tak by to za naší školu určitě bylo velmi přínosné,“ dodává.

Sjednocení systémů

Sjednotit a zjednodušit systém školních obědů zdarma teď chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

„Hlavně, ať dokážeme opravdu lépe postihnout tu potřebu v tom území, protože dneska je to o tom, že musí být aktivní škola. Takže to automaticky neznamená, že je to k dispozici všude, kde je to potřeba dítěti a jeho rodině nabídnout,“ říká Jurečka.

Ministerstvo proto zvažuje, že by dítě mělo nárok na obědy zdarma automaticky, pokud by rodina pobírala některou ze sociálních dávek – buď pomoc v hmotné nouzi, nebo přídavek na dítě.

Úředníci teď propočítávají, kolik by tyto varianty stály. V budoucnu by se totiž podle ministerstva školství mohly hradit přímo ze státního rozpočtu.

„V současné době je financování obědů do škol pouze z dotačních prostředků – z národních nebo z evropských. To samozřejmě úplně systémové není,“ vysvětluje ředitel odboru sociální integrace resortu práce David Beňák.

Pomoc jen pro někoho

Podle ředitele vzdělávacích a sociálních programů Člověka v tísni Jana Černého by ale obědy zdarma pro děti z rodin v hmotné nouzi pomohly jen malému množství žáků. I proto, že by na dávku nedosáhli rodiče se špatně placeným zaměstnáním.

„Protože ta rodina technicky v hmotné nouzi není a je to třeba rozdíl jen několika set korun, jestli do té kategorie spadá, nebo nespadá,“ vysvětluje Černý.

Dávky pomoci v hmotné nouzi dostává zhruba 60 000 rodin. Přídavek na dítě pak přibližně 370 000 rodin. Resorty práce i školství zvažují také další varianty a formy pomoci.

„Záměrem je samozřejmě soustředit se hlavně na obědy ve školách, ale na stole je i myšlenka, že bychom se mohli zabývat takzvanými dalšími náklady souvisejícími se vzděláním, jako je takzvané školkovné nebo platby v družinách,“ říká David Beňák.

A ministerstvo školství chce zajít ještě dál. Navrhuje propočítat náklady v případě, že by na obědy zdarma měly nárok všechny děti bez rozdílu nebo kdyby stát dotoval větší část z celkové ceny oběda. Jakou formou a kterým dětem pomoct, chtějí ministerstva práce a školství rozhodnout do konce letošního roku.