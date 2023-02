Obědy ve školách můžou podražit. Podle ministerstva přibude rodin, které je nezvládnou zaplatit

Školní jídelny můžou zdražit obědy o 20 procent. Ministerstvo školství zvýšilo limit kvůli rostoucím cenám energií a potravin. Podle zjištění ČTK se ale naprostá většina jídelen zdražovat nechystá. Často zvedaly ceny začátkem školního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že bude přibývat rodin, které si nemůžou dovolit obědy platit. Loni resort a organizace Women for Women financovaly obědy ve školách asi 23 tisícům dětí. Praha 12:40 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obědy ve školních jídelnách můžou podražit (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

U žáků Základní školy Eden v pražských Vršovicích vedou řízky, palačinky nebo buchtičky se šodó. Jasno mají děti i v tom, co jim nechutná. Jsou to fazole.

Každý den mají školáci na výběr ze dvou jídel. „Hovězí stroganov, rýže basmati a druhé jídlo máme halušky se zelím a uzeným masem,“ popisuje pro Radiožurnál denní nabídku vedoucí školní jídelny Dana Procházková.

Praha 10, která je zřizovatelem třinácti škol, teď nikde školní obědy zdražovat neplánuje.

„Do června loňského roku jsme nezdražovali vůbec a čekali jsme, jak se bude vyvíjet trh. Zdražili jsme od 1. 9., a pokud se nestane něco zásadního, tak si nemyslíme, že bychom zdražovali,“ dodává.

Ceny školních obědů jsou odstupňované podle věku dětí. Celorepublikový průměr je podle ministerstva školství 34 korun. Tolik platí i děti na prvním stupni Základní školy Eden. Ty starší pak o dvě koruny víc. A patnáctiletí platí 38 korun za oběd.

„Dodržujeme spotřební koš. Naopak tady máme spotřební koš ovoce a zeleniny nad 100 procent. Ryby mají děti třikrát do měsíce, to je taková dražší komodita. Vycházíme dobře,“ dodává vedoucí školní jídelny Dana Procházková.

Školám nejde o zisk

Zdražovat obědy teď podle zjištění agentury ČTK neplánuje většina školních jídelen v republice. A ty, které se rozhodnou ceny zvýšit, zdraží maximálně o pár korun.

„Když už by přistoupili ke zdražení, tak to bude v řádech korun, maximálně do tří korun. Nikdy to neskočí o víc,“ podotýká výkonný ředitel Asociace školních jídelen Karel Jahoda.

A zdůrazňuje, že školním jídelnám nejde o zisk. „Školní jídelna vybere peníze od rodičů na potravinách. Zřizovatel jí zaplatí energie a amortizaci strojů. A stát zaplatí platy. A musí být nula-nula. Vyhláška, pomocí které ministerstvo zvedlo horní hranici, není nic jiného nežli pojistka, kdyby náhodou došlo ke skokovému navýšení cen,“ doplňuje.

Rodiny bez peněz

Některé rodiny ale nemají na zaplacení školních obědů peníze. V projektu Obědy pro děti jim pomáhá třeba nezisková organizace Women for Women. Její ředitelka Ivana Tykač předpokládá, že letos takových rodin ještě přibude. V loňském roce si školní obědy nemohlo dovolit každé osmé dítě, letos to podle ní může být až každý šestý školák.

„Očekáváme, že nám přibude asi tak o 30 procent víc školáků, pro něž budou rodiče žádat o příspěvek na školní oběd. V loňském roce jsme podpořili 12 500 dětí, v letošním roce – a to je leden – atakujeme hranici 14 000 dětí,“ vypočítává Tykač.

V loňském roce rozdělila organizace Women for Women na obědy pro děti 60 milionů korun. Přispěli dárci a ministerstvo školství. Letos to bude až 140 milionů korun.

Rodinám, které nemají na školní obědy, pomáhá také ministerstvo práce a sociálních věcí. V programu Obědy do škol loni podpořilo přes 10 tisíc dětí.

Letos zvyšuje rozpočet na dvojnásobek, 137 milionů korun chce rozdělit mezi téměř 12 tisíc znevýhodněných školáků.