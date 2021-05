Dětem by s návratem do lavic mohli pomáhat psychologové. Školy ale na ně nemají peníze

Návrat do škol díky zlepšení pandemické situace a běžný denní režim zvládají některé děti s obtížemi. Právě v takových případech je neocenitelný školní psycholog. Ale ne každá škola ho má. Peníze na plat totiž získávají jen z projektů. A jejich podmínky část ředitelů kritizuje. Vadí jim hlavně to, že nejsou dlouhodobé. To odrazuje i některé zájemce o pozici psychologa. Brno 10:02 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrat do škol díky zlepšení pandemické situace a běžný denní režim zvládají některé děti s obtížemi. Právě v takových případech je neocenitelný školní psycholog (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mají možnost se potkávat i neformálně o přestávkách, před školou, po škole, povídat si o tom, co viděli v televizi, jestli jim chutnal, nebo nechutnal oběd ve školní jídelně,“ tohle je teď pro děti ve škole podle předsedy Asociace školní psychologie Jana Mareše opět běžné.

Poslední rok ale spíš vysedávaly u počítače a přišly i o některé komunikační dovednosti. „V běžném životě nemůžete udělat to, že když se vám nelíbí, co vykládá váš partner v komunikaci, vypnete reproduktor,“ dodal Mareš.

Kromě toho si někteří učitelé stěžují, že jsou děti v hodinách unavené, protože nejsou zvyklé brzy vstávat, mají problémy se soustředit nebo chodí za školu.

Školní psycholog by jim mohl pomoc. Ředitelé včetně Vratislava Sedláka ze základní školy v Kunštátě na Blanensku ale naráží na financování. „Přihlásíme se na šablony a pořídíme si z těch peněz psychologa. To je sice krásné, jenže každý projekt někdy skončí a co s tím pracovníkem.“

Resort plánuje změnu

Délku projektů vidí jako slabinu i ředitel jedné ze základních škol v Moravském Krumlově František Vrána: „Psychologa ano, ale musí to být jedinec, který bude dlouhodobě na škole. Ne z nějakého projektu na rok, na dva.“

Kromě toho můžou některé školy přijmout psychologa jen na zkrácený úvazek a to pro zájemce není atraktivní. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová tvrdí, že pomoc s dopady pandemie na žáky mohou hledat školy jinde.

„Mezi tyto zdroje patří jak využití školních psychologů a metodiků prevence, tak nástroje, které má k dispozici ministerstvo školství a Národní pedagogický institut České republiky. Školy se rovněž mohou obracet se žádostí o poskytnutí online programu a aktivit primární prevence rizikového chování a metodickou podporu na školská poradenská zařízení,“ popsala Radiožurnálu Lednová.

Ministerstvo chce do budoucna financování psychologů změnit. Neřešily by je jednotlivé školy samy přes projekty, ale peníze by šly systémově podle konkrétních pravidel.

Třeba v Kyjově na to nečekali a město jako zřizovatel platí školního psychologa ze svého rozpočtu. Počet psychologů ve školách se liší i mezi regiony. Zatímco na jižní Moravě je jich podle statistik skoro 130, v Karlovarském kraji jen devět.