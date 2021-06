Ani od září nebudou PCR testy ve všech školách, ale jen tam, kde je kapacita, plánuje ministr Plaga

První testy, které po prázdninách čekají žáky základních škol, nebudou ověřovat jejich znalosti, ale to, jestli nemají koronavirus. Nebude to ale přesnějšími PCR testy všude, jak si přál ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Odpověď ministerstva zdravotnictví byla stejná jako posledních 15 měsíců: není dostatek kapacit k takto masivnímu protestování celé školské republiky PCR testy,“ uvedl v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 0:10 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mě to mrzí, protože si myslím, že by ty kapacity mohly být navýšeny například metodou poolingu,“ dodává Plaga s tím, že ministerstvo zdravotnictví ještě před měsícem prosazovalo PCR testování.

Po vyhodnocení situace a kapacit laboratoří ovšem ministerstvo zdravotnictví přišlo s variantou kombinace antigenních testů a možnosti PCR testů tam, kde je pro to dostatečná kapacita. „Proč k navýšení kapacit nedošlo, to je správná otázka, ale ne na mě,“ reaguje Plaga.

Současně odmítá, že by vláda šetřila na testování. „Kdyby ministr zdravotnictví přišel s tím, že potřebuje peníze na rozšíření kapacit – kterýkoli z předchozích ministrů –, tak věřím, že by to vláda podpořila. Opakuji, že ten, kdo zavírá a otevírá školy a rozhoduje o režimových opatřeních a je zodpovědný za strategii testování a očkování, není ministr školství, byť se to týká škol,“ zdůrazňuje.

130 procent platu

Podle novely zákona o pedagogických pracovnících by od příštího roku měli mít učitelé nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy. Návrh ovšem uvízl ve sněmovně.

„Je to předvolební boj, jehož rukojmím se stal můj zákon o pedagogických pracovnících. Pro mě je klíčové, pokud novela neprojde, aby se to nepropsalo do rozpočtu – aby se ty čtyři roky, kdy jsme poctivě zvyšovali platy, nepokazily v roce 2022,“ uvádí Plaga.

Spolek Učitelská platforma ovšem poukazuje na to, že dosavadní zvyšování platů bylo jen splácením dluhů z minula. A aby platy učitelů byly konkurenceschopné i do budoucna, je prý třeba systémové řešení.

„Rétorika o čtyřech letech, že se po dvaceti letech skutečně přidává do školství, že je to jen splácení dluhu z minula, je špatná. Vyvolává ve zbytku společnosti konkurenční boj a byl bych velmi rád, abychom všichni pochopili, že učitelské povolání má být ohodnoceno,“ upozorňuje ministr.

Už od roku 1992 podle něj strany do svých volebních programů dávají, že plat učitele má dosáhnout 130 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. „První rok, kdy se to podaří, bude rok 2021. To, co je tu dvacet let v prostoru, se podařilo teprve teď,“ uzavírá Plaga.