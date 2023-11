Středula: Lidé podporují naše požadavky. Proto by se jimi vláda měla zabývat a neměla by je ponižovat

V Česku se koná jedna z největších stávek od roku 1989. Premiér Petr Fiala (ODS) dopoledne vzkázal, že jeho kabinet je připravený jednat, ale neustoupí pod tlakem od snahy ozdravit veřejné finance. Dialog vlády s odboráři podle něho probíhá nepřetržitě. Ti ale prý nemají zájem se domluvit. „Dali jsme najevo, že se chceme dohodnout,“ nesouhlasí v rozhovoru pro Radiožurnál předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Rozhovor Praha 13:38 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Požadavkem našich zaměstnavatelů bylo, aby nechali benefity ležet tak, jak dosud byly, a ne aby to zkrátila na polovičku, čímž způsobila ještě horší situaci pro mnoho firem,“ říká Josef Středula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další jednání tripartity je naplánováno na začátek prosince. Máte, nebo nemáte zájem se s vládou domluvit?

Já se přiznám, že se musím usmívat nad tím, když pan premiér říká to, co říká. Mám pocit, že on sice sedí na jednáních, ale pravděpodobně je duchem někde úplně jinde. My jsme dali najevo, že se chceme dohodnout, ale oni se nechtějí dohodnout skoro na ničem.

Jestliže jsme například se zaměstnavateli předložili ke konsolidačnímu balíčku devět společný požadavků a vláda z toho vzala dvě a půl, tak se pravděpodobně domnívá, že ona je ještě chytřejší než ti, kteří v ekonomice fungují. U toho musím říct, že rozhodně ne.

Důsledky jsou naprosto zřejmé. Když jsme 15. května letošního roku řekli, že to bude proinflační balíček a opatření budou proinflační, tak si z nás někteří dělali legraci, včetně vlády, že to proinflační není.

Samozřejmě, že je to proinflační po všech stránkách a ty důsledky jsou naprosto katastrofické pro ekonomiku, pro lidi a zejména pro kupní sílu. Takže ten náš hlavní požadavek je, aby vláda co nejrychleji zastavila dopady, které z toho jsou.

Znamená to, jakým způsobem se lidem snižuje životní úroveň, a to je naprosto šílené. Je to jeden z nejhorších výsledků vlád ze všech zemí Evropské unie.



Kde tedy vidíte prostor k jednání, k nějakým ústupkům, když už vládní opatření prošla legislativním procesem a vláda zároveň říká, že už vám ustoupila třeba v otázce zdanění benefitů?

Ustoupila? Vždyť požadavkem našich zaměstnavatelů bylo, aby nechali benefity ležet tak, jak dosud byly, a ne aby to zkrátila na polovičku, čímž vláda způsobila ještě horší situaci pro mnoho firem, protože budou muset počítat, kolik ty benefity jsou.

Dosud nic takového firmy dělat nemusely. Benefity se tvořily 30 let v souladu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Takže situaci vláda zhoršila. Zavedli třeba nemocenskou, to znamená, že lidem sebrali peníze, zvýšili zdanění.

Pan premiér dneska (v pondělí, pozn. red.) řekl, že nezvyšují zdanění. Vždyť to není pravda. To vypadá, jako by si pan premiér vůbec nepamatoval, k čemu dal svůj hlas a k čemu dali hlas v Poslanecké sněmovně a v Senátu.



Zpátky k té otázce. Vidíte nějaký prostor k jednání, k nějakým ústupkům?

Rozhodně ano. Například pan premiér může přijít s tím, že bere návrh odborů na minimální mzdu od prvního ledna 2024 na 19 500 korun včetně růstu zaručených tarifů. Myslím si, že to by bylo fér.

74 procent škol

Školské odbory už dopoledne potvrdily, že úplně nebo částečně se ke stávce připojilo 74 procent regionálních škol. Vy jste ráno říkal, že přesné údaje o účasti dalších odborových svazů budete mít až pozdě odpoledne. Jaké jste mezitím dostal průběžné informace, kolik zaměstnanců stávkuje?

Co se týká, aspoň těch průběžných, tak jsem dostal spíš takové zprávy. Například mně volal předseda odborové organizace z Agrostroje z Pelhřimova, kde mně dal společný vzkaz, tedy nejenom svůj, ale také pana majitele a zároveň generálního ředitele této společnosti, že jsou jednoznačně na straně našich požadavků a že tady dnes v Praze jsme i za ně.

Takže jenom tím chci deklarovat, že to není protest, který vedeme jen my, ale i celá řada lidí. A odhad, který dělali kolegové z Odborového svazu KOVO, že by to mohlo být až milion lidí, kteří se ztotožňují s našimi cíli, si myslím, že je velmi realistický.



Kolik lidí čekáte podle aktuálních informací přímo v Praze na vaší demonstraci?

Já nemám žádná očekávání, co se týká čísla. Dívám se z přenosového vozu na Palachovo náměstí a myslím si, že už je tady lidí opravdu několik tisíc a další budou přicházet.

Myslím si, že protest i přes počasí, i přes to, že je pracovní den, rozhodně malý nebude. Ale nerozhoduje přece počet. Důvody, ty jsou to hlavní. Proto lidé podporují naše požadavky. To je ta vážná zpráva. Tím by se vláda měla zabývat a neměla by to rozhodně snižovat, ani jakýmkoliv způsobem ponižovat.