Na třicet poslanců navrhuje úpravu školského zákona. Chtějí podpořit výchovu k evropským hodnotám

Obecné cíle vzdělávání, jak je popisuje školský zákon, možná zdůrazní výchovu k evropským kulturním hodnotám. Úpravu navrhla skupina tří desítek poslanců v čele s Jiřím Miholou (KDU-ČSL). Nyní má škola vést žáky k poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, tedy pouze k získání informací. Nově by se v případě evropských kulturních hodnot mohlo jednat o jejich pochopení a osvojení. Praha 15:39 11. února 2019

Ač jsou obecné cíle vzdělávání deklaratorní, Mihola chápe navrhovanou úpravu jako protiváhu k plošnému multikulturnímu pojetí vzdělávání. Poslanec zdůrazňuje, že Evropa má svůj vývoj, své dějiny a svoji kulturu. „Největší respekt k ostatním kulturám a menšinám člověk získá tehdy, když se dobře zorientuje v té vlastní,“ podotkl Mihola. Ohledně evropských kulturních hodnot návrh výslovně uvádí tradice humanismu, které vycházejí z antického a židovsko-křesťanského duchovního odkazu.

Obdobná snaha o změnu obecných cílů vzdělávání se ve sněmovně objevila už v minulém volebním období. Tehdejší vláda se postavila k poslanecké iniciativě neutrálně, dolní komora novelu neprojednala ani v úvodním kole. S koncem volebního období takzvaně spadla pod stůl.

Za nynější předlohou, jež by do vzdělávacích cílů doplnila také plnění občanských povinností a společenských rolí, stojí skupina poslanců KDU-ČSL, ANO, ODS, SPD, ČSSD a TOP 09. Navrhla navíc, aby z cílů vypadlo „pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace“. Škola by místo toho měla podle předkladatelů vést žáky k „pochopení spolupráce evropských zemí vycházejících z téhož kulturního odkazu jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku“.

Úplné vyškrtnutí evropské integrace ze vzdělávacích cílů navrhoval při loňském sněmovním projednávání jiné školské novely Václav Klaus mladší (ODS), podle kterého by ve vzdělávání neměla mít místo politika. Dolní komora jeho pozměňovací návrh nakonec nepodpořila.