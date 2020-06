Známky, nebo slovní hodnocení? Školy způsob klasifikace měnit nechtějí

Do konce školního roku už zbývá jen něco málo přes dva týdny, a tak se učitelé připravují na uzavření klasifikace. Učitelé budou podle Radiožurnálu při hodnocení přihlížet k tomu, že část tohoto pololetí strávili žáci kvůli koronaviru doma a učili se na dálku. Podle vyhlášky ministerstva školství by se školákům neměl výrazně zhoršit prospěch. Slovní hodnocení místo známek školy zavádět nechtějí. Praha 19:46 14. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Při klasifikaci vycházíme jednak ze známek za první pololetí, jednak ze známek, které žáci získali během měsíce a půl výuky a dál z jejich aktivního přístupu k dálkové výuce,“ říká ředitelka 5. základní školy v Kolíně Iva Lokajová.

Podobně to udělají i na více než 30 základních a středních školách po celé republice, které Radiožurnál oslovil. Řídí se tam tím, co doporučuje vyhláška ministerstva školství. Podle ní by učitelé měli přihlížet k tomu, že se děti učily ve druhém pololetí kvůli koronaviru na dálku a že ne všechny k tomu měly stejné podmínky.

„Z některých běžně užívaných postupů je třeba slevit a hodnotit žáky a studenty s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Není tedy žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům, a to z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv,“ vysvětluje mluvčí resortu Aneta Lednová.

Většina oslovených škol uvedla, že letos nikoho propadnout nenechá. Pětku na posledním vysvědčení letos z rozhodnutí ministerstva nemohli mít jen maturanti, aby mohli k maturitě. Propadnout případně mohou až u maturitní zkoušky.

Slovní hodnocení?

Ministerstvo také vyzvalo školy, aby na konci letošního mimořádného školního roku upřednostnili slovní hodnocení před klasickým známkováním.

Radiožurnálem oslovené školy ale zavedený způsob klasifikace měnit nebudou. Podle Veroniky Prchalové, ředitelky Základní školy Jaroslava Pešaty v Duchcově na Teplicku, jsou další velké změny pro žáky a rodiče už nežádoucí.

„Chtěli jsme, aby se vysvědčení co nejvíce podobalo tomu, na co jsou tady děti zvyklé. Slovní hodnocení na naší škole nemá tradici. Byla by to novinka, kterou by se učitelé museli prokousat. Slovně by vyjádřili něco, co jsou učitelé i žáci zvyklí vnímat jednoduše nastavenou známkou,“ vysvětluje Prchalová.

Podle Ondřeje Šteffla, zakladatele společnosti Scio, měly teď školy jedinečnou příležitost vyzkoušet si uzavření klasifikace pomocí slovního hodnocení, i když to nikdy dříve nedělaly.

„Spousta učitelů si stěžuje, že nemůže dát známky, protože nemá podklady. Tak ať je nedávají. Proč nenapsat do slovního hodnocení: Poslal jsi toho strašně málo, nemůžu tě pořádně zhodnotit,“ přibližuje.

Slovně ohodnotí svoje žáky ty školy, kde už to zavedené bylo. Je to třeba soukromá Základní škola Molekula v Ústí nad Labem. Podle její ředitelky Ivany Kopřivové je pro učitele připravit slovní hodnocení pracnější, ale lépe výkon žáka vystihne.

„Máme poměrně pozitivní zpětnou vazbu od rodičů, že si v tom rádi počtou a že je to pro ně informačně přínosnější než klasické známkování,“ přibližuje.