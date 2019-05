Šéf školských odborů: Mojí úlohou je vyjednávat, ne vyhrožovat a stávkovat

Minimálně 45 tisíc korun měsíčně by měli pedagogové brát v roce 2021. V pátek to slíbila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, která tomu také přizpůsobí tvorbu státních rozpočtů v příštích letech. „Je to na základě vládního prohlášení a osobně věřím tomu, že to vláda naplní,“ uvedl ve vysílání Českého rozhlasu Plus předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík. Praha 20:12 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf školských odborů František Dobšík | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vláda v minulosti slíbila, že za dva roky by platy učitelů měly dosáhnout 130 procent průměrné mzdy, což by ovšem znamenalo částku blížící se 50 tisícům korun.

„To je původní propočet, který jsme měnili. Ministerstvo financí už letos dvakrát upravilo predikci dalšího vývoje. Tady se lišíme a upozorňujeme na to, že ve vládním prohlášení je minimálně 150 procent (oproti roku 2017),“ zdůrazňuje Dobšík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Podle ministerstva školství loni hrubý plat učitelů včetně vedoucích pracovníků vzrostl na 35 089 korun, což je nárůst o 11 procent proti roku 2017. „Letos se všem musí zvednout platy o 10 procent v tarifní části a pět procent mají ředitelé na nárokové a nenárokové složky platu,“ vysvětluje.

Spolek Pedagogická komora zjišťoval, jak se učitelům zvýšil plat ve srovnání s loňským dubnem. Z ankety vyplývá, že vládou slibované navýšení platů o 15 procent u naprosté většiny pedagogů doposud nenastalo. Jen 2,3 procenta respondentů uvedlo, že se jim plat meziročně zvýšil o 15 a více procent. U některých učitelů došlo dokonce ke snížení oproti roku 2018.

„Moje úloha je vyjednávat. A když se to nepodaří, tak teprve potom začít vyhrožovat nebo organizovat nátlakové akce. Stávka jako cíl je pro odboráře špatná. Cílem je vyjednat maximum možného.“ František Dobšík

„To snížení je velmi divné, okamžitě by se měli ptát, jak je to možné,“ podivuje se Dobšík. Zaznamenává prý ale stížnosti, že ředitelé sice peníze dostali, ty ale ne vždy doputovaly do peněženek učitelů.

Podle Pedagogické komory jsou ale Dobšíkovy výsledky za 15 let v čele odborů tristní. Od roku 2003, kdy ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) učitelům slíbila platy ve výši 130 procent průměrné mzdy, se situace zlepšila jen minimálně.

„Vzali si jako jeden z cílů, že budou Odborový svaz neustále kritizovat a hledají jakoukoli záminku. Jsem ve funkci dlouho a začínám období, na jehož konci budu ve funkci 20 let. Asi to pro někoho je neskousnutelné,“ reaguje znovuzvolený předseda.

Dobšík připomíná, že po konci ministryně Buzkové se platy učitelů dostaly na zhruba 115 procent průměrné mzdy. Za pravicových vlád pak odbory demonstrovaly a po nástupu krize dosáhly toho, že se platy kantorům alespoň nesnížily, na rozdíl od jiných profesí ve veřejném sektoru.