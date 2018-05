Potřebujeme peníze, podporu a svobodu, naléhali zástupci učitelů v Senátu. Slibům nevěří

Politici by měli podle zástupců učitelů přijmout místo slibů závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Více peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. Školy by neměly být zatěžovány byrokracií. Představitelé učitelských organizací na to v pondělí naléhali při veřejném slyšení v Senátu k odborářské petici za kvalitní podmínky ve vzdělávání, jejímž cílem je zvýšení platů učitelů a také výdajů na vzdělávání.

