Využívejte technologie efektivněji, radí inspektoři učitelům. Pomáhat by jim mohli koordinátoři

Inspektoři v loňském školním roce testovali na 430 školách, jak učitelé používají ve výuce počítače, tablety a další digitální technologie. Podle zjištění by školy měly digitální technologie využívat efektivněji. Učitelům třeba inspektoři vyčítají, že žákům učivo často ukazují pomocí projektorů, ale už je nenechají, aby prezentaci sami vytvořili. Praha 12:28 18. června 2018

Na pražském gymnáziu Voděradská začíná hodina informatiky. Učitelka Markéta Kožíšková bude v počítačové učebně tvořit s žáky druhého ročníku webové stránky.

Žáci mají za úkol vytvořit web, na kterém budou čtyři fotky zvířat. Žáci pracují ve free programu NetBeans.

„Je to univerzální editor, nejen na tvorbu stránek, ale i na programování. Trochu jsem se bála, jestli to nebude pro děti komplikované,“ popisuje pro Radiožurnál učitelka Kožíšková. Ale třeba studentce Radce to jde docela od ruky.

Kožíšková učí na gymnáziu Voděradská od roku 1988, tedy počítačového pravěku. Jak se vzdělává, aby mohla žáky učit programovat? „Když něco potřebuji, tak se snažím na internetu najít nějakou nabídku. A pak jdu prosit, jestli to škola zaplatí, nebo ne,“ vysvětluje učitelka.

„Dnes je hitem dělat webové stránky v aplikaci WordPress, takže jsme s kolegyní byli na jednodenním školení podívat se, jak to v něm funguje, abychom zjistili, jestli je to zařaditelné do výuky. Školení bylo velmi zajímavé, ale do výuky to zařadit nemůžeme, nejsme to schopni udělat technicky,“ doplňuje.

Pomohou školám koordinátoři?

Právě na to, že mají učitelé často problémy s novou technikou nebo softwarem, upozorňuje i školní inspekce. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala by pomohlo, kdyby na školách vznikla pozice koordinátora, který by učitelům se zaváděním nových technologií do výuky pomáhal.

„Podporoval by práci učitelů, pomáhal by jim řešit problémy, aby ta hodina nebyla o tom, že učitel celou hodinu řeší technické problémy a efekt je nulový,“ vysvětluje Zatloukal pro Radiožurnál.

Ministerstvo školství si problémy uvědomuje a chce upravit rámcové vzdělávací programy. „Byly spuštěny dva projekty financované z evropských fondů s názvy Podpora rozvoje informatického myšlení a Podpora rozvoje digitální gramotnosti,“ podotýká mluvčí resortu Jarmila Balážová.