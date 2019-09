V Česku chybí kvalifikovaní učitelé jazyků, upozorňuje inspekce. Znalosti žáků jsou přesto na dobré úrovni

Kvalitu výuky cizích jazyků ve školách snižuje nedostatek kvalifikovaných učitelů. Zhruba čtvrtina vyučujících angličtiny nebo němčiny na druhém stupni základních škol nevystudovala pedagogický obor s tímto zaměřením. Znalosti a dovednosti školáků v cizích jazycích jsou ale i přes nedostatky ve výuce na dobré úrovni. Vyplývá to z aktuální zprávy České školní inspekce o rozvoji jazykové gramotnosti ve školách. Praha 11:18 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti by se podle inspektorů měli v hodinách cizích jazyků více věnovat psaní a konverzaci. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Žáci 4. ročníku základních škol dosáhli v testu jazykové gramotnosti vysoké průměrné úspěšnosti 92 procent, což ukazuje na velmi dobré zvládnutí hodnocených oblastí z jejich strany,“ uvedla inspekce ve zprávě. Zhruba 90 procent školáků podle ní udělalo správně alespoň 80 procent testu. Poukázala zároveň na to, že děti podle učitelů zvládají lépe čtení a poslech a potíže mají spíš při mluvení a psaní v cizím jazyku.

Navzdory dobrým výsledkům v testech by se podle inspekce mohla výuka cizích jazyků v některých věcech zlepšit. Za problém označila například nedostatek aprobovaných učitelů, tedy těch, kteří vystudovali obor se zaměřením na daný předmět. Učitelé s aprobací umí podle inspekce lépe organizovat výuku.

Ministr Plaga chce odložit povinnou maturitu z matematiky, než se změní výuka. Studenti to vítají Číst článek

Ve srovnání s většinou dalších předmětů je nedostatek aprobovaných učitelů u cizích jazyků vyšší, a to zejména na druhém stupni základních škol. Zatímco pro angličtinu nebo němčinu tam má aprobaci 75 procent vyučujících, v případě češtiny nebo matematiky vystudovalo odpovídající předmět kolem 90 procent pedagogů.

Lépe než cizí jazyky jsou na tom na druhém stupni ZŠ také přírodopis, chemie, dějepis a zeměpis. Horší situace je ve fyzice a informatice. Největší problémy se zajištěním aprobované výuky cizího jazyka zaznamenala inspekce v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde mají žáci obecně horší průměrné výsledky.

Interaktivnější výuka

Inspektoři rovněž upozornili, že zhruba 40 procent výuky cizích jazyků na prvním stupni ZŠ vedli učitelé, kteří se za poslední dva roky nezúčastnili žádného školení. Za nepříznivé považuje inspekce zejména to, že v případě pedagogů bez odborné kvalifikace je tento podíl ještě vyšší – činí 50 procent.

Dejte dítě z výběrové školy do běžné základky a naučí se strašně moc, říká psychoterapeutka Frouzová Číst článek

Ke zlepšování rozvoje dovedností žáků by se podle inspektorů měly ve výuce vytvořit takové podmínky, aby děti mohly více mluvit a psát. Školy by měly do výuky častěji zapojovat i rodilé mluvčí, organizovat pobyty v zahraničí a rozvíjet jazykové znalosti dětí napříč různými předměty.

Inspekce doporučila, aby školáci ve výuce více využívali počítače a různé interaktivní pomůcky. Děti by podle ní také měly častěji dostávat zpětnou vazbu ke svému výkonu formou slovního hodnocení a výuka by se měla lépe přizpůsobit individuálním potřebám různě nadaných či handicapovaných.