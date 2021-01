‚Nejsme holubník ani kroužek.‘ Děti se kvůli covidu odhlašují ze základních uměleckých škol

Základní umělecké školy rozeslaly žádosti o zaplacení školného. Kromě peněz jim ale začaly chodit i žádosti o odhlášení dětí. Někde jde o jednotlivce, jinde až o desetinu žáků na oboru. „Setkáváme se s tím u výtvarek nebo tanců,“ popsal pro iROZHLAS.cz ředitel boskovické školy Petr Prosser. Škrty zatím dělat nemusí, obává se ale, že pokud by to pokračovalo, musel by sáhnout na úvazky. Ministerstva přitom nejsou schopná říct, kdy se děti vrátí. Praha 6:36 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdy se děti vrátí do základních uměleckých škol, zatím není jasné (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stejně jako běžné základní školy, i ty umělecké musely přejít kvůli pandemii koronaviru na online výuku.

V poslední době se ale začaly setkávat s nelibostí docházet na internetové hodiny. Někteří rodiče se pak rozhodli ušetřit a do dalšího pololetí děti nezapsat.

„Začíná se zvedat vlna odhlašování. Rodiče jsou naštvaní a mají toho plné zuby jako my všichni. Píšou nám, že to není kvůli financím, ale třeba u výtvarného oboru jim nevyhovuje výuka,“ popsal pro iROZHLAS.cz ředitel boskovické školy Petr Prosser.

Obecně je to podle něj problém zejména hromadných oborů, jako jsou právě výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický. „U nás je největší problém výtvarka. Ze zhruba 90 žáků se jich už asi deset dvanáct odhlásilo,“ podotkl.

Prosser zároveň upozornil, že rodiče si nestěžují na jejich školu nebo konkrétní učitele, nevyhovuje jim online výuka jako taková. „Píšou, že až budeme zase fungovat normálně, tak dítě přihlásí. Ale nejsme holubník ani kroužek, jsme škola.“

Peníze ze školného sice nepokrývají výplaty učitelů – ty hradí stát –, ale platí se z nich nájem, energie nebo pomůcky. Škola ještě škrty dělat nemusí, ředitel ale obavy má.

„Nevím, co bude za dvě hodiny. Kolik najdu v poště dalších odhlášek. Nedokážu vám to teď říct. Ale v pátek jsme rozesílali předpisy k platbám a dnes mi přišlo patnáct e-mailů s tím, že rodiče děti odhlašují,“ popsal v úterý.

Obává se zároveň, že pokud by odcházejících bylo více, musel by i některým učitelům krátit úvazky, což by se projevilo na kvalitě výuky.

‚Není to tragické‘

Na základní umělecké škole v Letovicích se děti hromadně neodhlašují. Problémy s jednotlivci, kteří v dalším pololetí pokračovat nechtějí, nicméně mají. „Telefonáty od rodičů jsem řešil, ale snažil jsem se jim to vysvětlit. Není to hromadný úprk,“ vysvětlil místní ředitel Petr Křivinka.

Trápí ho ale něco jiného – do online hodin, které v rámci hromadných oborů pořádají, jim pravidelně chodí jen zlomek studentů. „Stává se pak, že se ze skupiny deseti až dvanácti dětí přihlásí dvě,“ upřesnil.

„Není to tragické, ale situace nahrává tomu, že některé děti z hromadných předmětů odcházejí a není to pro ně zajímavé,“ vysvětlil.

Obě školy se zároveň setkávají s tím, že po nich rodiče chtějí část školného prominout. Na to ale podle ministerstva školství nemají nárok.

„Ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele,“ reagovala na dotazy iROZHLAS.cz mluvčí resortu Aneta Lednová. „Na vyhovění však není právní nárok a ředitel nemusí takové žádosti vyhovět.“

Ztráta motivace

Že se děti začínají odhlašovat, si všimla také Asociace základních uměleckých škol. Ve větších městech se to podle jejího předsedy Tomáše Kolafy příliš neděje, v menších ale ano.

„Pozorujeme také to, že školy, které pracují v maximálním online režimu, tak jsou u nich odchody minimální. A u škol, kde běží offline výuka a kde je menší komunikace mezi školou, rodiči a žáky, je ten trend větší,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.

S odchody nicméně souvisí také další faktory, které přinesla krize spojená s koronavirem. Děti mají problémy s technikou, internetovým připojením a rodiče nemusí mít tolik peněz, aby byli schopni výuku zaplatit.

Pokud ale děti odhlásí, může se podle něj ale stát, že je škola znovu nepřijme. „Teoreticky mohou mít poté jiní uchazeči lepší předpoklady,“ vysvětlil Kolafa.

Takový trend ostatně ukazuje i nedávný průzkum společnosti PAQ Research. Ačkoli je kvalita online výuky na školách výrazně lepší než na jaře, tři čtvrtiny žáků ztratily motivaci k učení. Zhruba třetina rodin potom nemá k dispozici potřebné technické vybavení.

Řešení? V nedohlednu

Kdy se tedy základní umělecké školy alespoň z části otevřou? To stále není jasné.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se alespoň žáci prvního stupně základních škol mohli dočkat na začátku února. Návrat posledních ročníků poté ministr podmínil poklesem hospitalizovaných pod 3000. O dalších případných změnách se má rozhodnout ve středu.

Blatný zároveň předpokládá, že situace se nezlepší v dalších třech týdnech a protiepidemický systém by se tak do čtvrtého stupně rizika mohl posunout nejdříve v polovině února. Tehdy by mohlo pro základní umělecké školy přijít první zlepšení.

„Jednáme o tom, aby byla ve čtvrtém stupni PES zachována individuální prezenční výuka s možností individuálních konzultací. To bychom byli spokojeni, protože i u kolektivní výuky dochází k tomu, že jsou ty děti demotivované. A tady bychom jim mohli říct, aby na chvíli přijely,“ popsal Kolafa. Jestli ale v nové verzi systému budou, zatím není jasné.

Asociace takovou informací nedisponuje, resort školství nemá kompetence a ministerstvo zdravotnictví do vydání článku na tuto otázku neodpovědělo.