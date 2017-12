K reformě školství musí lidé politiky dotlačit a začít se musí u peněz, říká Kartous z EDUin

České střední školy chrlí absolventy s profilem vyhovujícím druhé polovině 20. století. Podle OECD přitom patří Česko k zemím, kterých se automatizace a robotizace dotkne nejvíce. „Měli bychom zvýšit míru všeobecné gramotnosti, tedy matematickou, čtenářskou a jazykovou výbavu a klást důraz na schopnost orientovat se v informacích nebo na soft skills. Neznamená to ale konec přírodopisu nebo dějepisu,“ říká Bohumil Kartous ze společnosti EDUin. Interview Plus Praha 13:30 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Českému vzdělávacímu systému stále dominují střední odborné školy a učiliště. V minulosti vychovávaly pracovníky pro průmysl, kterých bylo okolo sedmdesáti procent. Dnes je ale ekonomika ze 60 % postavena na službách.

„U odborných škol by měla být posílena všeobecná složka. Ideální by bylo, kdyby žáky připravovaly ve zmíněných oblastech a praktickou část zajištovaly podniky. Dnes jsou absolventi připravováni na pozice, které už neexistují, a firmám chybí kvalifikovaní pracovníci,“ podotýká pro Český rozhlas Plus.

Rámcové vzdělávací programy, podle nichž se ve školách učí, by měly projít revizí. Zároveň je třeba snížit počet oborů, učni se musí připravit na to, že během prvních dvaceti let na pracovním trhu desetkrát změní pozici a budou se pohybovat zcela mimo svůj původní obor.

Robotizace změní trh práce

Lidé podle Kartouse netlačí politiky k reformě školství, protože si nejsou vědomi hrozeb, které s sebou nese transformace pracovního trhu a robotizace. „Je to celý komplex problémů, který na tuto zemi může dopadnout dříve, než očekávají prognózy. Pokud začneme hned, tak ještě něco zmůžeme,“ zdůrazňuje.

Bohumil Kartous ze společnosti EDUin | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

OECD očekává, že v horizontu patnácti let se robotizace dotkne asi pětačtyřiceti procent míst, půjde ale o kontinuální proces. Kartous připomíná, že Německo u nás má dislokovaná pracovní místa, která se po nástupu robotizace budou němečtí politici snažit stáhnout zpět, aby naplnili poptávku pracovního trhu.

„Dnes vyrábíme pro Německo a další západní země, do budoucna na to ale nemůžeme spoléhat, protože naše konkurenční výhoda zmizí. Musíme zvýšit míru produkce s přidanou hodnotou a s vlastními inovacemi. Bohužel se ale o tom jen mluví.“

Matematika jako strašák

Podle Kartouse je třeba začít u peněz, protože bez nich nelze provést žádnou systémovou změnu. „Učitelé jsou z velké části demotivovaní a podvědomě mají rezistenci vůči změnám, jež se na ně valí. A pokud je nebudeme motivovat, tak se to nikdy nepodaří,“ upozorňuje vedoucí komunikace EDUin.

Kritizuje také dlouhodobou nekoncepčnost změn, jako příklad uvádí státní maturitu z matematiky. Za ní je prý snaha udělat z maturity strašák a omezit přístup dětí na maturitní obory. „To je skandálně málo, neexistuje žádná koncepce, podle které by to mělo nějaký pozitivní efekt na vzdělávací systém,“ uzavírá.