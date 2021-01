Odborář Dobšík: V krizi nechci rozdělovat učitele na dobré a špatné. Tarif se měl zvednout všem

Učitelé dostali od nového roku přidáno. Do tarifní složky nejde většina z plánovaných 9 procent, ale pouze 4. Zbytek má jít do nenárokových složek platu. „Považuji to za velmi špatné. V současné krizi nechceme přistupovat k rozdělování učitelů na dobré a špatné. Tarifní plat by měl být oceněním složitosti, odpovědnosti a namáhavosti profese,“ říká odborář František Dobšík. Poslanec Karel Rais (ANO) oponuje, že vláda postupovala konzistentně. Praha 14:42 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelé dostali od nového roku přidáno. Do tarifní složky nejde většina z plánovaných 9 procent, ale pouze 4. | Zdroj: Profimedia

Místopředseda sněmovního školského výboru Rais (ANO) upozorňuje, že vláda plní veškeré závazky svého programového prohlášení a navyšuje platy učitelů. „Vždy jsem byl pro to, aby manažer dostal nějaký motivační nástroj do rukou a těch 5 procent je malá částka, ale je to kompromis.“

„Ten základ ale není motivační,“ namítá předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Dobšík.

„Jestli mladý učitel mohl dostat těch 9 procent, což by bylo skoro 34 tisíc, a dostává ani ne 32, tak se motivace vytrácí. Plat má zatraktivnit povolání. Máme jedny z nejnižších tarifních platů v Evropě. Nové učitele nenalákáte tím, že je někdo možná za něco odmění.“

Politik připomíná, že vláda není schopná konkrétně rozhodovat, kdo peníze na škole dostane. „To je manažerská zodpovědnost ředitele. A jestli je nějaký mladý učitel šikovný, tak těch 9 procent dostane, možná dostane i víc. Ale v průměru ty peníze na školu dojdou.“

Princip seniority ve školství

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) rozhodnutí rozdělit devět procent do tarifů a odměn zdůvodnil tím, že ředitelé mají mít možnost ocenit konkrétní učitele a přidáno nemají dostat všichni stejně.

„To je nekorektní, stavíte tím jednu skupinu proti druhé. Ve školství přece funguje princip seniority stejně jako ve všech veřejných sektorech, kde jsou tabulky a kde se oceňuje, že zúročíte svoji práci. Je to něco na způsob řemesla. Starší kolegyně nají děti, umí postupy, samozřejmě mohou být konzervativnější, ale mají to zmáknuté,“ zdůrazňuje Dobšík.

„Ministr Plaga se s námi nebavil,“ pokračuje v kritice odborář. „Od začátku září ho žádáme, že to chceme projednat, jenže prý nemá čas. Školy vyučují žáky distančně a ministerstvo školství nebylo schopno se svými sociálními partnery být ani v distančním kontaktu. Tady pan Plaga selhal, podcenil sociální dialog a bohužel ho i destruoval.“

Rais: Většina ředitelů je dobrých

Rais připomíná, že sněmovní výbor vyzval vládu a ministerstva, aby se postaraly ještě o další navýšení. „Tedy zvýšení třídnických a specializačních příplatků, a to v rovině 1500 až 2500 korun. Takže do škol peníze různými kanály tečou a ti aktivní si projekty získají, ti pasivní ne. V průměru vláda plní to, co slíbila.“

Odborář chválí poslance i výbor za navrhované další příplatky pro učitele. „Teď se ale vyplácely desetitisícové odměny a já bych chtěl vidět, že to bylo spravedlivé v tom, že někdo dostal 50 tisíc a někdo dva. A když ten lépe odměněný byl větší kamarád s ředitelem, tak to na škole nedělá dobrotu. Proto se lidé nyní ozývají,“ vysvětluje František Dobšík.

„Dobrý, nebo špatný ředitel, to je otázka zakladatele školy. Ale většina ředitelů je dobrých a jestli si někdo někde řeší osobní preference, tak to nejsme schopni z úrovně vlády řešit,“ konstatuje Karel Rais (ANO).

Dokážeme v Česku ocenit dobré učitele? Poslechněte si Pro a proti Karolíny Koubové.